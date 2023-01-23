Коронавирус: проник ли "кракен" в Казахстан

Общество , Здравоохранение , COVID
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Елисеева Екатерина
корреспондент

О текущей эпидемиологической обстановке в Казахстане рассказала вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: Kazpravda.kz

Главный госсанврач отметила, что по коронавирусной инфекции все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне, заболеваемость в январе по сравнению с декабрем снизилась. 

"Если в декабре мы регистрировали до 200 случаев коронавируса в сутки, то в январе среднем 120 случаев в сутки. 
На сегодня лечение получают чуть меньше 2 тысяч пациентов, из них всего 139 находятся в стационаре, остальные – на амбулаторном лечении. По-прежнему в 7 регионах показатель репродуктивности или Р выше 1 в Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Мангистауской областях", – сообщила  Есмагамбетова на заседании Центральной избирательной комиссии РК. 

Она подчеркнула, что в этих регионах Казахстана, в соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача, рекомендуется ношение масок в местах массового скопления людей.

"На территории нашей республики, по данным последнего секвенирования, циркулирует вариант "омикрон", его различные варианты, но в 100% это "омикрон". С ноября установлена циркуляция в нашей стране штамма "цербер". В мире появился новый вид варианта омикрон – "кракен". На сегодня он выявлен в 87 странах мира. По последним итогам секвенирования, в нашей республике он не обнаружен", – успокоила вице-министр здравоохранения РК – главный госсанврач. 

Также она сообщила, что с начала эпидсезона зарегистрировано около 2,9 млн случаев ОРВИ и более 3 тысяч случаев гриппа.

"Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то заболеваемость выросла на 20%. Это объясняется тем, что в прошлом году были в действии ограничительные мероприятия, которые оказывали профилактическое действие на заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как и в предыдущие эпидсезоны, заболеваемость на 65% регистрируется среди детей до 14 лет. На территории республики циркулируют 2 вида гриппа – В и 2 подтипа гриппа А – H3N2 и H1N1. Помимо гриппа циркулируют другие респираторные инфекции. У нас преобладающими – 75% от лабораторно подтвержденных случаев – являются риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и аденовирусы. 80% болеющих – дети до 14 лет", – заключила Айжан Есмагамбетова. 

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