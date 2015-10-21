Есть поводы для оптимизма

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Юрий ЛИ, Кызылординская область
Во второй день рабочей поездки в регион Глава государства в сопровождении акима области Крымбека Кушербаева посетил подсобное хозяйство «Коксу», которое в 2000 году организовала на южной окраине областного центра генеральный директор известной местной строительной компании ТОО «Монтажспецстрой» Рая Удербаева. Стараниями бизнес-леди на 18,7 га земли была создана уникальная экспериментальная площадка по выращиванию редких, в том числе нетрадиционных для резко континентальной климатической зоны деревьев и кустарников. Основательно взявшись за дело вместе с командой единомышленников, в которую вошли в том числе переведенные с «вредных» производств и вышедшие на пенсию специалисты компании Монтажспецстрой, предпринимательница превратила экспериментальную площадку в красочный лесной парк, насыщенный кислородом.
Нурсултан Назарбаев с удовольствием прогулялся по кызылординскому лесному уголку, где местные деревья – карагач, тополь, клен, верба, ива, гребенщик, серебристый лох и саксаул – прекрасно соседствуют с сос­нами, можжевельником, елями, дубами, которые успешно прижились после серии селекционных опытов и акклиматизации. Сегодня в парке насчитывается уже свыше 150 тыс. лиственных, хвойных, плодовых и декоративных деревьев. Растут здесь и заморские виды кустарников, разбиты цветники. Недавно в «Коксу» заработала теплица, в которой выращиваются апельсины и мандарины.
Живописный оазис пришелся по душе Главе государства. Нурсултан Назарбаев выразил благодарность Р. Удербаевой за любовь к родному краю, без которой вряд ли можно было рассчитывать на столь успешную реализацию сложного проекта.
– Вы видите этот сад, такой замечательный. Надо отдать долж­ное этому человеку, вырастившему его в степи, где постоянно бушуют ветры, – сказал Глава государства.
Подводя на брифинге итоги рабочей поездки, Президент отметил, что Приаралье динамично развивается наравне с другими регионами страны.
– В последние годы областной центр преобразился, увеличилось число парков, значительно улучшились условия для его жителей. Сейчас активно осуществляется освоение и благоустройство левого берега Сырдарьи, включая строительство моста и жилых домов. В целом по городу возводятся детские сады, школы и больницы, – подчеркнул Глава государства.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание на наличие всех необходимых условий для развития региона.
– По территории области проходят автотранспортный коридор Западная Европа – Западный Китай, железнодорожные магистрали, газопроводы и линии электропередачи. Я ознакомился с реализацией государственных программ в регионе и ходом строительства жилья, осмотрел производственные объекты. В рамках индустриализации в области будут введены крупные предприятия, в том числе стекольный завод, который сможет обеспечивать весь Казахстан своей продукцией. В целом улучшилось положение всех регионов страны, которые в своем развитии равняются на столицу, – сказал Президент.
При этом Глава государства подчерк­нул, что дальнейшее повышение уровня жизни напрямую связано с трудолюбием населения, прилагаемыми усилиями для развития и благоустройства региона. В связи с этим Нурсултан Назарбаев обратил внимание на достижения в рамках озеленения города в сложных природных условиях.
– К примеру, раньше говорили, что и вокруг Астаны не будет расти лес. А сейчас столицу окружают 70 тысяч гектаров насаждений, которые в перс­пективе соединятся с лесами Щучинско-Боровской зоны. Если в рамках программы «Жасыл ел» наша молодежь будет сажать деревья и ухаживать за ними, это будет способствовать благо­устройству страны, улучшению условий для проживания, – отметил Нурсултан Назарбаев.
Президент также поздравил жителей области с достижениями местных аграриев, собравших в нынешнем году рекордный объем риса.
– Рис является основной сельскохозяйственной культурой Кызылординской области. В текущем году получено более 50 центнеров с каждого гектара посевов. Ранее таких показателей не добивались, – подчеркнул Глава государства.
В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал жителям области достатка и благополучия.

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