Статьи

Есть пятая медаль!

Дмитрий Норкин

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике пополнила свою копилку очередными наградами с первенства Азии, которое в эти дни проходит в Манаме (Бахрейн).

Наш штангист Асылжан Бектай выиграл «золото» чемпионата континента. Он одержал победу в весовой категории до 89 кг. В сумме двоеборья казах­станец поднял 362 кг (165 в рывке и 197 в толчке), став единственным спортсменом, который удачно выполнил все три попытки в рывке. Вторым турнир завершил Эмиль Молдодосов (Кыргызстан) – 361 кг (166 + 195), Масуд Чатраей (Иран) финишировал третьим с результатом 358 кг (162 + 196).

Отметим, что Асылжан Бектай является серебряным призером чемпионата Республики Казахстан среди юниоров и девушек до 20 лет, бронзовым призером чемпионата мира среди юношей и девушек (2017), участником первенства Азии среди юниоров (2017) и бронзовым призером чемпионата Азии среди юношей и девушек (2017).

Еще одну награду нам принес Артем Антропов. Он завоевал бронзовую медаль в категории до 96 кг. В сумме двоеборья наш тяжелоатлет поднял 377 кг (158 + 219). Первое место досталось Лиману Паредесу (Бахрейн) – 397 кг (182 + 215), а вторым стал Чэнь По-Джен (Тайбэй) – 383 кг (177 + 206).

Завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Бахрейне и представительница женской команды Казахстана по тяжелой атлетике Айша Омарова в весовой категории до 81 кг. В сумме двоеборья Омарова показала результат 217 кг (93 + 124). Первое место здесь взяла Сейедехалхам Хоссейни (Иран) – 227 кг (102 + 125), Мотока Накажима (Япония) финишировала третьей – 223 кг (100 + 123).

Напомним, что ранее казах­станка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии, завоевав золотую медаль в весовой категории до 55 кг. В сумме двоеборья она показала 220 кг (95 + 125). Второй стала китаянка Линлу Лю – 210 кг, а третьей Нигора Абдуллаева (Узбекистан) – 193 кг. А первым нам медаль принес Арли Чонтей. На старте состязаний он завоевал серебряную награду в весовой категории до 55 кг, в сумме двоеборья подняв 260 кг (116 + 144).

Популярное

Все
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Директор актюбинской школы устроил резню в своем доме
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
В обществе созрел запрос на обновление
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Статьи
Международная конференция по математической логике и компью…
Статьи
СВМДА: общее стремление к миру, сотрудничеству и развитию
Статьи
Добродетель не запачкать клеветой
Статьи
Мы – в городе, а город – в нас

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]