Есть пятая медаль!

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике пополнила свою копилку очередными наградами с первенства Азии, которое в эти дни проходит в Манаме (Бахрейн).

Наш штангист Асылжан Бектай выиграл «золото» чемпионата континента. Он одержал победу в весовой категории до 89 кг. В сумме двоеборья казах­станец поднял 362 кг (165 в рывке и 197 в толчке), став единственным спортсменом, который удачно выполнил все три попытки в рывке. Вторым турнир завершил Эмиль Молдодосов (Кыргызстан) – 361 кг (166 + 195), Масуд Чатраей (Иран) финишировал третьим с результатом 358 кг (162 + 196).

Отметим, что Асылжан Бектай является серебряным призером чемпионата Республики Казахстан среди юниоров и девушек до 20 лет, бронзовым призером чемпионата мира среди юношей и девушек (2017), участником первенства Азии среди юниоров (2017) и бронзовым призером чемпионата Азии среди юношей и девушек (2017).

Еще одну награду нам принес Артем Антропов. Он завоевал бронзовую медаль в категории до 96 кг. В сумме двоеборья наш тяжелоатлет поднял 377 кг (158 + 219). Первое место досталось Лиману Паредесу (Бахрейн) – 397 кг (182 + 215), а вторым стал Чэнь По-Джен (Тайбэй) – 383 кг (177 + 206).

Завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в Бахрейне и представительница женской команды Казахстана по тяжелой атлетике Айша Омарова в весовой категории до 81 кг. В сумме двоеборья Омарова показала результат 217 кг (93 + 124). Первое место здесь взяла Сейедехалхам Хоссейни (Иран) – 227 кг (102 + 125), Мотока Накажима (Япония) финишировала третьей – 223 кг (100 + 123).

Напомним, что ранее казах­станка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии, завоевав золотую медаль в весовой категории до 55 кг. В сумме двоеборья она показала 220 кг (95 + 125). Второй стала китаянка Линлу Лю – 210 кг, а третьей Нигора Абдуллаева (Узбекистан) – 193 кг. А первым нам медаль принес Арли Чонтей. На старте состязаний он завоевал серебряную награду в весовой категории до 55 кг, в сумме двоеборья подняв 260 кг (116 + 144).