2025-й, объявленный Президентом страны Годом рабочих профессий, призван акцентировать внимание молодежи на технических специальностях. Важнейшая роль в этом направлении отводится колледжам, выпускающим сварщиков, элект­риков, токарей…

Под новые веяния подстраиваются все профессионально-технические заведения. К примеру, в Костанайской области с развитием машиностроения растет спрос и на рабочих в этой сфере. Потребность местных автозаводов в кадрах удовлетворяет колледж автомобильного транспорта. И если в нулевых здесь большим спросом пользовались коммерческие группы по специальностям «экономика» и «бухучет» для отрасли автомобилестроения, то сегодня колледж готовит студентов по 15 направлениям исключительно технического профиля. Причем совершенно бесплатно. Потому и количество студентов в последние годы непрерывно растет.

– Современная молодежь выбирает рабочие специальности по нескольким причинам. Во-первых, это образование доступно; во-вторых, им проще найти работу: 90% наших выпускников трудоустраиваются на автозаводы. Ну и, конечно же, квалифицированный рабочий получает заработную плату больше, чем, скажем, рядовой помощник нотариуса, – утверждает заместитель директора Костанайского колледжа автомобильного транс­порта Владимир Закалюжный.

Руководствуясь этими соображениями, будущую профессию выбирал третьекурсник Константин Бухмин. Говорит, заинтересовал колледж еще в школьные годы, когда в учебном заведении проводились уроки профориентации. Побывав здесь однажды, твердо решил – после девятого класса пойдет на техника-технолога автомобилестроения. И вот он набирается знаний и умений, чтобы в ближайшем будущем стать первоклассным специалистом завода.

– Тяга к автомобилям у меня была с детства. Мне было интересно знать, как они устроены, как работают. Выгляните в окно, посмотрите сколько у нас машин: буквально каждый второй передвигается на личном транспорте. Поэтому я точно знаю, что без работы не останусь, – уверен Константин. – Нас обучили классическим практикам – монтажу и демонтажу. Мы разбирали и собирали двигатель, коробку передач. Также была слесарная практика, работали с инструментами, набивали руку. А в прошлом году практиковались в цент­ре компетенций, где проходили полный круг: начиная со сварки, затем приступали к рихтовке, покраске, а в конце работали со сборкой. Узнавали, как это все происходит уже на заводе.

А вот его однокурсник и будущий коллега по заводу Даниил Костенко решил еще больше углубиться в отрасль и после окончания колледжа поступить в высшее учебное заведение, чтобы получить специальность инженера.

– Меня привлекла сфера авто­мобилестроения, потому что сегодня это одна из отраслей, где широко используют передовые технологии. Ты не просто механик, ты создаешь машину с нуля, выдавая готовый для пользования продукт. И это очень интересный процесс, – обосновал свой выбор Даниил.

Кстати, отделение автомобилестроения, где получают знания наши герои, – одна из новинок колледжа. Целевые группы открыли под потребности местных автозаводов. И между прочим, они пользуются большой популярностью. Хотя есть и другие особо востребованные рабочие специальности. К примеру, авто­электрик.

– В этом году у нас был небывалый конкурс – три человека на одно место. Сюда приходили даже выпускники с красными дипломами и победители научных работ. И такая тенденция объяснима: электроника современных автомобилей существенно отличается от той, что была у их предшественников. И чем дороже автомобиль, тем больше он содержит электронных устройств. И вполне понятно, почему ребята хотят разбираться в этом деле, – говорит Владимир Закалюжный.

С вводом в строй новых заводов мода на рабочие специальности возрождается. При этом современный рабочий совсем не тот, что был в 90-е и даже в нулевые. Сегодня это специалист, обладаю­щий высокотехнологичными знаниями.

В эпоху искусственного интеллекта и глобального техничес­кого перевооружения заводов колледжи чутко реагируют на новые веяния. Так, в нынешнем году в учебном заведении была открыта новая специальность «безопасность в IT». А поскольку такие работники на предприятиях пока что штучный товар, то и целевая группа набрана не традиционно из 25 студентов, а из 15.

Впрочем, несмотря на повсеместную автоматизацию производств, третьекурсник отделения «Автомобилестроение» Роман Мартынчик уверен, что никогда ни один даже самый высокотехнологичный робот не составит конкуренции человеку.

– Думаю, ручная работа будет востребована всегда. Конечно, существует такое понятие, как человеческий фактор, но я уверен, что мы все равно сделаем лучше, чем робот, – считает Роман.

Важную роль в обучении студентов играет практика и, в частности, оборудование, на котором получают первые навыки будущие специалисты. Большую помощь в этом плане колледжу автомобильного транспорта оказывают завод Аllur, взявший шефство над учебным заведением, а также социальные партнеры в лице KamLitKZ, Агромаш Холдинг, а в скором будущем – KIA. Предприятия участвуют в материально-техническом обновлении образовательной организации. Благодаря этому сотрудничеству в учебном заведении построен центр компетенций с производственными линиями, где студенты и набираются опыта. Кроме того, опытные работники заводов ведут практические занятия, а преподаватели колледжа проходят стажировку на предприятиях. Все это помогает лучше адаптировать студентов к реалиям производства.

– Мы строим свою работу таким образом, чтобы студенты обязательно проходили прак­тику на производстве, а работодатели могли проверить наши учебные программы, внося коррективы в процесс обучения. А потом они принимают участие в итоговой аттестации, защите дипломных проектов, где проверяют, насколько наша подготовка соответствует их запросам. Кроме того, уже три года мы набираем целевые группы. Предприятия дают нам заявки на специальность и на количест­во студентов, – поделился директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко.

И чтобы в полной мере удовлетворить неуклонно растущую потребность местных автозаводов в кадрах, на протяжении последних трех лет Костанайский колледж автомобильного транспорта привлекает студентов из трудоизбыточных регионов страны. Профориентаторы учебного заведения отправляются в Мангистаускую, Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую области и набирают абитуриен­тов для обучения. Сегодня в колледже учатся более сотни ребят, которые приехали с юга и запада Казахстана.

– Это поставило перед нами задачу расширить обучение на государственном языке. А для того чтобы повысить языковую грамотность студентов и даже преподавателей, мы совместно с автозаводом Аllur создали словарь машиностроительных терминов на государственном языке. Провели его экспертизу, направили в другие колледжи, которые тоже ведут подготовку по данному направлению. Все было согласовано, чтобы один и тот же технический термин звучал всюду одинаково, – рассказал Дмитрий Павленко.

Кстати, совсем недавно Костанайскому колледжу автотранс­порта присвоено звание высшего, что позволит учебному заведению готовить рабочие кадры более широкого профиля.