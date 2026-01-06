Есть вода, но трещат магистрали

На площадке СЦК
65
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Акжарский район – пример территории, где мощный аграрный сектор тянет за собой все остальные отрасли. Земля продолжает кормить, техники становится больше, фермеры думают стратегически. Но вот другие сферы особыми успехами, увы, похвалиться не могут.

Фото акимата СКО

Аким Акжарского района Рустем Елубаев, выступая с отчетом о работе за год на брифинге в регио­нальной службе коммуникаций СКО, обозначил ключевые достижения и самые острые проб­лемы территории.

Сельское хозяйство в Акжаре – безусловный локомотив. У аграриев – новые посевные технологии, качественные семена, минеральные удобрения, современная техника. С полей снимают достойный урожай даже в непростые сезоны, и эта предсказуемость дает району устойчивость.

Горнодобывающая отрасль вроде тоже держится уверенно, но сырье – не добавленная стоимость. Запуск нового мукомольного завода в Талшике может стать поворотным моментом, но эффект от него будет только через год-два. Пока же промышленный блок – слабое звено, отстающее от сельского хозяйства на несколько шагов.

Инвестиционная активность растет, малый бизнес оживает, появляются новые сервисы, небольшие производства, проекты по программе «Ауыл аманаты». Села, где раньше ничего не происходило, получают шанс на развитие.

Водоснабжение в целом на уровне – высокий охват, работающие системы, реализованные крупные проекты. Но и в этой красивой картине есть «дырки»: аварийные объекты в некоторых селах, изношенные трубы, отсутствие очистки воды. Это не критично сейчас, но может стать критично завтра. Дороги – еще один болевой узел. Где есть финансирование, там виден прогресс: за год отремонтированы подъезды к селам, обновлены значительные участки трасс и улицы внутри поселков.

Образование и медицина развиваются быстрее, чем можно было ожидать для сельского райо­на: здесь обновляют кабинеты, закупают оборудование, строят медпунк­ты, открывают спортплощадки. Но социальная сфера по-прежнему зависит от кадров, которые не везде в наличии, от бюджетов и от того, удастся ли удержать специалистов.

Параллельно район пытается смотреть в будущее – в Талшике планируют открыть IT-центр для сельской молодежи. Это важный шаг, чтобы дать детям шанс на современные профессии.

Акжарский район – это территория, где успехи не прячут проблем, а проблемы не отменяют успехов. Это место, где поля стабильно дают урожай, но переработка проваливается. Где вода есть почти у всех, но магистрали трещат по швам. Где дороги местами новые, а местами – никакие. Где инвестиции идут, но инфраструктура не успевает под них перестраиваться.

Район развивается энергично, но так, что одновременно приходится решать стратегичес­кие задачи и закрывать старые пробле­мы. Главное – здесь не делают вид, что проблем нет. Их обсуж­дают и решают. Это значит, что у Акжара есть шанс не только расти, но и выстроить устойчивую модель, в которой сильное сельское хозяйство перестанет быть единственным локомотивом района.

#регионы #СКО #Акжарский район

Популярное

Все
Гостей встречали Ван Гог и Дали
В Уральске открыл двери творческий центр
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Машинки швейной звук как знак судьбы
Есть вода, но трещат магистрали
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Жизнь без барьеров
Верные курсы
Благодаря оптимизации проектных решений
«Цифра» поможет управлять отходами

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]