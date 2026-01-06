Акжарский район – пример территории, где мощный аграрный сектор тянет за собой все остальные отрасли. Земля продолжает кормить, техники становится больше, фермеры думают стратегически. Но вот другие сферы особыми успехами, увы, похвалиться не могут.
