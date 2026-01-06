Аким Акжарского района Рустем Елубаев, выступая с отчетом о работе за год на брифинге в регио­нальной службе коммуникаций СКО, обозначил ключевые достижения и самые острые проб­лемы территории.

Сельское хозяйство в Акжаре – безусловный локомотив. У аграриев – новые посевные технологии, качественные семена, минеральные удобрения, современная техника. С полей снимают достойный урожай даже в непростые сезоны, и эта предсказуемость дает району устойчивость.

Горнодобывающая отрасль вроде тоже держится уверенно, но сырье – не добавленная стоимость. Запуск нового мукомольного завода в Талшике может стать поворотным моментом, но эффект от него будет только через год-два. Пока же промышленный блок – слабое звено, отстающее от сельского хозяйства на несколько шагов.

Инвестиционная активность растет, малый бизнес оживает, появляются новые сервисы, небольшие производства, проекты по программе «Ауыл аманаты». Села, где раньше ничего не происходило, получают шанс на развитие.

Водоснабжение в целом на уровне – высокий охват, работающие системы, реализованные крупные проекты. Но и в этой красивой картине есть «дырки»: аварийные объекты в некоторых селах, изношенные трубы, отсутствие очистки воды. Это не критично сейчас, но может стать критично завтра. Дороги – еще один болевой узел. Где есть финансирование, там виден прогресс: за год отремонтированы подъезды к селам, обновлены значительные участки трасс и улицы внутри поселков.

Образование и медицина развиваются быстрее, чем можно было ожидать для сельского райо­на: здесь обновляют кабинеты, закупают оборудование, строят медпунк­ты, открывают спортплощадки. Но социальная сфера по-прежнему зависит от кадров, которые не везде в наличии, от бюджетов и от того, удастся ли удержать специалистов.

Параллельно район пытается смотреть в будущее – в Талшике планируют открыть IT-центр для сельской молодежи. Это важный шаг, чтобы дать детям шанс на современные профессии.

Акжарский район – это территория, где успехи не прячут проблем, а проблемы не отменяют успехов. Это место, где поля стабильно дают урожай, но переработка проваливается. Где вода есть почти у всех, но магистрали трещат по швам. Где дороги местами новые, а местами – никакие. Где инвестиции идут, но инфраструктура не успевает под них перестраиваться.

Район развивается энергично, но так, что одновременно приходится решать стратегичес­кие задачи и закрывать старые пробле­мы. Главное – здесь не делают вид, что проблем нет. Их обсуж­дают и решают. Это значит, что у Акжара есть шанс не только расти, но и выстроить устойчивую модель, в которой сильное сельское хозяйство перестанет быть единственным локомотивом района.