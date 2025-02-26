Эстафета поколений

В мероприятии, прошедшем в Национальном музее, приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, лауреаты Государственной премии РК в области литературы и искусства имени Абая Галым Жайлыбай и Роза Муканова, руководитель Астанинского городского филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы, члены литературного клуба «Алқа», представители госорганов, начинающие прозаики и поэты.

Напомним, Указом Главы государства от 31 декабря 2024 года этой высокой награды удостое­ны: в номинации ­«Проза» – ­Есбол ­Социалхан за произведение «2026», в номинации «Поэзия» – Жанибек Алиманов за стихотворный сборник «Боз ұшқат», в номинации «Драматургия» – Алишер Айтуар за пьесу ­«Апатай», в номинации «Детская литература» – Асет Сыздыков за повесть «Рокет Ера».

Поздравляя молодых авторов, Аида Балаева рассказала об истории Президентской литературной премии, а также сообщила о мерах, оказываемых государством для поддержки творческо­го потенциала начинающих писателей.

– Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов была учреждена в 2023 году и стала одним из важнейших событий в мире отечественной литературы и очередным шагом Главы государства в принципиальных преобразованиях культурной сферы. Ее главная цель – стимулирование и поддержка молодых творческих личностей. Поддерж­ка сферы культуры и, в частнос­ти, литературы четко ложится в логику реформ и инициатив Президента, который развитие культуры и искусства считает одним из главных факторов целостного развития молодого поколения и создания сильного и ответственного общест­ва. Именно в таком обществе будут царить Закон и Порядок, ответственность за свои действия, уважение к традициям и почитание таких ценностей, как патриотизм, трудолюбие и образование, – отметила министр.

По словам Аиды Балаевой, представители творческой интеллигенции всегда были духовными лидерами народа, и сегодня молодые прозаики и поэты перенимают эту эстафету поколений. Своим трудом они вносят значительный вклад в популяризацию национальных ценностей и формируют систему морально-этических ориентиров общества.

– Ваша задача – не только продолжать путь великих писателей, но и поднимать литературу на новый уровень. Если литература XX века раскрывала внутренний мир человека, то современные писатели должны исследовать судьбу личности в эпоху цифровых технологий, глобализации, сохранения национальной идентичности и личных духовных поисков, – подчеркнула Аида Балаева.

Отмечая успехи младших товарищей по перу, Роза Муканова особо подчеркнула важность нравственных заветов классической казахской литературы, которая, по ее словам, является отражением народной души. Писательница напомнила, что центральной фигурой произведений отечественной классики всегда оставался человек, и пожелала начинающим литераторам бережно хранить и приумножать в своем творчестве заветы прошлых поколений.

– В моей книге «Рокет Ера» рассказывается история о столичном школьнике, увлекающемся моделированием ракет. Я не раз встречался с ним – так собранный материал постепенно складывался в целую, завершенную историю. Над книгой я работал около полутора лет. Мой герой – увлеченный человек, вечный искатель и активный популяризатор космоса. Очень многое дала ему стажировка в НАСА, которую он прошел в 2020 году. Мне хотелось представить читателям живую историю со своей внутренней драматургией, показать, как главный герой преодолевает различные обстоятельства, – рассказал наш коллега, казправдинец Асет Сыздыков.

Участники мероприятия обсудили ряд актуальных вопросов современной казахской литературы. Писатели и поэты обменялись мнениями о значении и функциях художественного перевода, коллизиях национальной драматургии, проблемах идейно-смыслового содержания произведений и поисках образа положительного героя.

Мероприятие завершилось презентацией книг, изданных по программе «Жаңа Қазақстанның әдеби-танымдық панорамасы». Данный проект был инициирован Союзом писателей РК совместно с Министерством культуры и информации. Участники программы отправились в творческие командировки по регионам страны, где собирали материал для будущих произведений. По итогам этих поездок 20 молодых авторов представили на суд общественности свои книги, которые будут интересны всем, кто увлекается современной казахской литературой.