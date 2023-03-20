Эстафета вокруг света

После Игр 1900 и 1924 годов Париж примет летние Олимпийские игры в третий раз – с 26 июля по 11 августа 2024 года. Это будут пятые Игры в истории Франции, которая также дважды принимала зимние Олимпиады в Гренобле в 1968-м и Альбервиле – в 1992-м. Приверженность Франции олимпийскому движению началась более века назад с деятельности барона Пьера де Кубертена, возродившего современные Олимпийские игры в конце XIX века и основавшего Международный олимпийский комитет в 1894 году.

Забеги по случаю предстоящего главного спортивного события четырехлетия проходят в течение 24 часов в 24 часовых поясах в 100 странах. Эстафета передается от страны стране в виртуальном формате. Стартовала она в Новой Зеландии, а завершится во французской Полинезии, на Таити. Эстафетную палочку нашей стране передали Бирма и Таиланд, а из Казахстана она отправилась в Шри-Ланку.

Как отметила атташе по вопросам культуры и спорта посольства Франции в Казахстане Лейла Бушра, эстафета необязательно предполагает забеги. Выбор того или иного вида спорта зависит от каждой страны. Это могут быть и плавание, и верховая езда. Главная цель проекта – привлечение внимания жителей стран к спорту, а также популяризация всеобщих ценностей и спортивных добродетелей: дружбы, взаимного уважения, справедливости, беспристрастности и воли к победе.

В забеге приняли участие 94 подростка в возрасте от 9 до 17 лет. Все они – учащие­ся гимназии № 25 им. И. Есенберлина, школы № 15, Международной школы Алматы и клуба дзюдо Almaty Judo Club.

В рамках эстафеты состоялись показательные выступления по дзюдо чемпионов Казахстана в присутствии их французского тренера – чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы и двукратного призера Олимпийских игр Стефана Трено. Наставник спорт­сменов отметил, что команда намерена завоевать как можно больше лицензий и достойно представить страну в Париже. Впереди у дзюдоистов выступления на турнирах в Грузии и Турции, а чуть позднее они будут соревноваться на мировом первенстве в Катаре.

Свое мастерство в рамках акции показали и каратисты, а также брейкдансеры. Примечательно, что брейк-данс впервые будет представлен на Олимпиаде в Париже.

Предыдущая «Эстафета вокруг света» состоялась в апреле прошлого года в Международный день спорта на стадионе «Казахстан» в Астане.