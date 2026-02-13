Лучшие работы национальных этапов со всего мира продолжат участие в международном конкурсе Wiki Science Competition в феврале 2026 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Nazarbayev University

Фото: nu.edu.kz

В этом году на конкурс поступило 517 заявок со всего Казахстана. Наряду с исследователями в конкурсе приняли участие путешественники и натуралисты, документирующие уникальное биоразнообразие страны. Работы распределили по семи категориям: «Люди в науке», «Микроскопические изображения», «Нефотографические материалы», «Сеты изображений», «Живая природа и окружающая среда», «Астрономия» и общая категория.

Как отметила Бибигуль Макажанова, координатор казахстанского этапа конкурса и менеджер по научной коммуникации NU Research Administration, проведение конкурса во второй раз отражает растущий интерес к визуальному представлению научных исследований:

«Конкурс даёт учёным возможность показать свои проекты и напомнить, что наука может быть не только значимой, но и визуально красивой. В эпоху, когда граница между созданным человеком и сгенерированным ИИ становится всё менее очевидной, особенно важны человеческое наблюдение, профессиональный взгляд и исследовательская интуиция».

Все работы казахстанских участников опубликованы на платформе Wikimedia Commons под свободными лицензиями. Это делает их доступными для образовательного и научно-популярного использования по всему миру и пополняет глобальную базу знаний Wikipedia. Оценку проводило независимое жюри, в состав которого вошли представители научного и креативного сообществ, общественных организаций и средств массовой информации. Работы рассматривались с учётом научной значимости, визуального качества, полноты описания, уникальности и экспертной оценки.

Александр Арбуз, научный сотрудник и член жюри конкурса, отметил широкий спектр представленных техник и подходов: «Меня впечатлило разнообразие снимков: от электронной, конфокальной и классической микроскопии до художественной научной фотографии. Выбирать лучшие было непросто — многие работы оказались одинаково сильными».

Победителями стали:

● Категория «Природа»: Гора-останец «Три брата» в урочище Карынжарык;

● Категория “Люди в науке”: Посадки саксаула на высохшем дне Аральского моря;

● Категория «Микроскопические изображения»: Бактерии E. coli с увеличением ×25 000;

● Категория «Сет изображений»: Частицы городского воздуха под микроскопом;

● Категория «Астрономия»: Транзит МКС по диску Луны;

● Категория «Нефотографические материалы»: Видеоработа «Северное сияние в степях Казахстана»;

● Общая категория: Роботизированная рука с прозрачной сферой, преломляющей поляризованный свет.

Победители во всех семи категориях получат денежные призы в размере 200 000 тенге от генерального спонсора конкурса — NU Impact Foundation. Лучшие работы также покажут на арт-выставке в NU, чтобы познакомить с научной фотографией более широкую аудиторию.