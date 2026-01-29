Отделение религии от государства будет детально регламентировано в новой Конституции Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Норма о статусе адвокатуры будет доработана в новой Конституции Казахстана. Объем и глубина изменений, которые предлагается внести в Конституцию РК, позволяют говорить не о корректировке действующего Основного закона, а о принятии, по сути, новой Конституции. Такое мнение высказал председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» Серик Акылбай на пятом заседании Конституционной комиссии, сообщает Kazpravda.kz

Серик Акылбай подчеркнул, что сводный проект поправок содержит значительный массив норм, затрагивающих фундаментальные основы конституционного строя.

В частности, формируется новая институциональная архитектура: однопалатный Парламент, Народный совет, обновленные модели деятельности Правительства, судебной системы и правозащитных механизмов.

«Оценивая масштаб и глубину предлагаемых преобразований, считаю корректным говорить уже не о новой редакции действующей Конституции, а фактически о новой Конституции», – сказал Серик Акылбай.

По его словам, сегодня у государства и общества уже более высокие требования к эффективности управления, правовой определенности и защите прав человека. В этой связи в республике меняются основы организации власти и закладываются новые институты. Таким образом, речь идет о качественно новом этапе конституционного развития Казахстана.

При этом он подчеркнул, что новая Конституция обеспечит полную преемственность базовых ценностей государственности и их последовательное развитие с учетом накопленного правоприменительного опыта.

Серик Акылбай также напомнил о своем предложении прямо закрепить в Конституции отделение религии от государства, которое в итоге вошло в сводный проект.

«Считаю необходимым дополнительно закрепить, что деятельность религиозных организаций на территории Казахстана осуществляется в соответствии с законом и может быть ограничена в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения, духовно-нравственных ценностей общества. Такое дополнение раскрывает суть самой идеи», – отметил он.

Вместе с тем он обозначил важность дополнительной проработки нормы, касающейся статуса адвокатуры.

«Необходимо еще поработать, чтобы формулировки были максимально взвешенными и полностью соответствовали задачам обеспечения прав и свобод граждан», – подчеркнул Серик Акылбай.

В целом же он выразил мнение, что Комиссия движется в правильном направлении.