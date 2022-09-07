Это и наша боль

Страшно и больно за наших земляков в Костанайской области, которые сейчас остались без крыши над головой и средств к существованию. Но, как говорится, мир не без добрых людей.

По всей стране открыты пункты приема гуманитарной помощи, где работают волонтеры, бизнесмены, активисты. Область Жетысу – не исключение. По словам руководителя областного фронт-офиса волонтеров Birgemiz Жанерке Бексеитовой, в подобных ситуациях нельзя оставаться в стороне.

– Именно в такое время мы должны показывать нашу сплоченность, единство, потому что не бывает чужой беды или чужих трудностей. Мы должны помочь пострадавшим как можно скорее. Им сейчас очень тяжело, они остались без крова. Поэтому, жетысусцы, призываю вас оказать помощь нашим землякам! Костанай, мы – вместе! – сказала она.

Пункт приема гуманитарной помощи в Талдыкоргане расположен в Центре обслуживания молодежи. Сейчас волонтерскую деятельность ведут около 15 добровольцев. Они занимаются информационной работой, закупом продуктов, принимают гумпомощь, которой, к слову, жетысусцы собрали не меньше пяти тонн. Это продукты питания, одежда, предметы первой необходимости, а также бытовая техника, строительные материалы, гигиенические принадлежности и многое другое. Сбор продолжится до конца текущей недели. Затем в Костанайскую область выедет фура.

Талдыкорганка Венера Исаева была одной из первых, кто принес сюда теплые вещи и продукты питания.

– Как узнала о сложившейся чрезвычайной ситуации в Костанайской области, сразу же начала собирать вещи, предметы первой необходимости и продукты. Подключила всех своих родственников. В такую трудную минуту мы все должны поддержать наших соотечественников, – поделилась женщина.

А Баглан Нарышева имеет свой продуктовый магазин. Она тоже не могла остаться в стороне от общей беды: узнав о сборе средств для пострадавших, собрала самые необходимые продукты питания.

– Мы пережили Кызылагаш. Помним, как вся страна откликнулась на нашу беду. Именно благодаря сплоченности мы тогда смогли пережить очень тяжелое время. Разве такое можно забыть? Мы же все одна большая семья. Трагедия костанайцев – это и наша боль, – говорит она.