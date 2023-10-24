Это не шутки, счастливые – в Мамлютке!

– Деньги на ремонт дорог хорошо выделяются последние три года, – начинает беседу аким Мамлютки Еркин Самарханулы. – За это время мы капитально отремонтировали ­объездную дорогу, на что ушло 553 миллио­на тенге, средним ремонтом охватили 13 улиц, текущим – 18. В 2023 году реализуем четыре дорожных проекта. В Рабочем поселке люди просили отремонтировать дорогу к школе – и мы положили там новый асфальт, установили «лежачих полицейских», оформили пешеходные переходы. Завершается и ремонт на улицах Зои Космодемьянской, Карла Маркса и Колхозной. Плохим было основание дороги на улице Чкалова, но пос­ле ремонта она сейчас как новая!

36-летний Еркин Самарханулы родился в селе Октябрь Мамлютского района. Окончил Северо-Казахстанский госуниверситет по специальности «Государственное и местное управление», работал по «Молодежной практике», исполнял обязанности акима сельского округа, а 27 июля 2021 года был избран акимом города Мамлютки. Он женат, трое детей. Любит футбол и единоборства, новое увлечение – бег.

На вопрос, что держит его в Мамлютке, ответил так:

– Это мой родной край, уезжать отсюда не собираюсь, хочу работать на благо местных жителей. Я обещал стопроцентное уличное освещение и думаю, что за четыре года выполню это обещание. Качественной питьевой водой, думаю, тоже всех обеспечим в следующем году. Недавно поставили три игровые площадки. Отдельно скажу про регулярный автобусный маршрут.

Во время пандемии возникла проблема с автовокзалом. Автобусы перестали возить людей, и наш автовокзал закрылся, владелец пока не планирует запускать его. Готов даже продать здание, но автовокзал требует ремонта. Поэтому мы решили для начала поставить большой теплый остановочный павильон. Проектно-сметная документация уже сделана, подрядчик объявился, так что скоро все решится, тем более что в областной центр через Мамлютку курсируют 12 маршрутных автобусов. Кроме того, ходит электричка. Много такси. В общем, уехать отсюда вообще не проблема.

За неделю до Дня Республики в Мамлютке запустили внутригородской автобусный маршрут. Правда, пока в пробном режиме, но и это отличная новость! Цена проезда 100 тенге. Ранее подрядчик купил автобус и отремонтировал его. Маршрут по городу разрабатывали сообща.

В этом же году в Мамлютке, к радости очередников, сдали 30-квартирный жилой дом. Событие долгожданное, а возможным оно стало благодаря тому, что в городке заработала центральная котельная. Построенная еще в 2016 году, она долгое время оставалась «узким» местом. После передачи объекта в доверительное управление состоялся ремонт, и уже 2 октября в Мамлютке стартовал отопительный сезон. Первыми к центральной котельной подключили два многоквартирных дома, школу, акимат.

– Уголь в наличии, теплотрассу провели, осталось, чтобы население подготовило свои дома и квартиры к приему централизованного тепла. В следующем году мы непременно завершим всю эту работу. Котельная передана в доверительное управление. Проведен ремонт, обновлена обшивка, работать в котельной стало значительно комфортнее. В случае аварийного отключения рабочего котла его заменит резервный, – сообщил Еркин Самарханулы.

По просьбам жителей в Мамлютке появи­лись и красивые зоны отдыха. Эффектно смотрится зона отдыха в Рабочем поселке на улице Скачкова. Там и тротуарная плитка, и новые скамейки, и деревца юные, а старая водонапорная башня по вечерам сверкает в лучах электрической подсветки.

А еще на Мамлютском озере появился пирс! Свое озеро жители считают курортом. В нем и рыбку можно половить, и искупаться в жаркий день. Вода для этого вполне пригодная. Теперь можно и по пирсу прогуляться, подышать перед сном, полюбоваться на заходящее солнце, на его отражение в воде.

Украшением Мамлютки стала и новая мечеть.

– К нам обратились меценаты, предложили построить. Мы согласились. В мае 2024 года надеемся открыть. Здание уже готово, осталось завершить отделочные работы внутри и благоустроить территорию вокруг. Кстати, этот проект привезли из Туркестанской области. Таких мечетей будет только две, на юге Казахстана и у нас, в Мамлютке, – не без гордости признается аким города.