«Это неправильно»: сенатор пояснил, почему он против тотальных досмотров в школах

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По его мнению, нельзя с детства приучать детей к таким методам, присущим для силового блока

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на установленные турникеты, тревожные кнопки и ограждения, полностью исключить пронос опасных предметов в школы невозможно. Об этом в интервью журналистам в Сенате заявил сенатор, экс-вице-министр внутренних дел Марат Кожаев, комментируя предложения усилить контроль на входе в учебные заведения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, школа по своей сути не является режимным объектом, поэтому внедрение систем тотального контроля, включая сканеры, он считает избыточной мерой.

«Школа – это все-таки образовательное учреждение, это не учреждение закрытого типа, не учреждение с какими-то стратегическими задачами, и поэтому там устанавливать системы тотального контроля – те же самые сканеры, мне кажется это нецелесообразно. Установлены турникеты, кнопки тревожные, ограждение по периметру», - констатировал он.

При этом сенатор признал: существующие меры в основном направлены на защиту от внешних угроз и не могут полностью исключить случаи, когда опасные предметы приносят сами ученики.

«Что дети могут пронести – это нигде не исключается. Детей же тотально не обыскивают и мне кажется, это не будет правильным, если мы с детства начнем наших детей такими методами присущими для силового блока обыскивать – осматривать, обыскивать, выворачивать карманы, такие вещи нельзя допускать. Это все от воспитания», - считает он.

Комментируя недавний инцидент с учеником, пришедшим в школу с топором, Марат Кожаев отметил, что подобные предметы сложно пронести незаметно, а произошедшее связано с недоработками на местах.

«Я понял – речь о парне с топором. Видите, топор-то сложно незаметно пронести в школу. Просто прозевали эту ситуацию. Есть недочеты там. В школах нет специализированных охранных организаций, которые на входе квалифицированно могли бы обеспечивать охрану. В основном из соображений экономии привлекают пенсионеров и понятно, что дети умудряются мимо них пронести», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, зачем в таком случае принимался приказ о запрещенных предметах, если их пронос не всегда удается предотвратить, сенатор подчеркнул правовую необходимость документа.

«Приказ принимали для того, чтобы обозначить, что это запрещено. Даже если завтра обнаружится, и у кого-то что-то будут изымать – педагоги или полицейские – чтобы это было в рамках закона, чтобы это было отрегулировано. Чтобы завтра те же родители не начали кричать: Почему у моего ребенка что-то забирают? Это его личная вещь!» - высказался он.

По мнению сенатора, ключевую роль в обеспечении безопасности должны играть не столько дополнительные рамки контроля, сколько качественная охрана и профилактическая работа с детьми.

#мнение #школы #сенатор #досмотр

Место встречи – онлайн-платформа

