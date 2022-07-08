Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы
Общество
"Это нонсенс!": глава Антикора высказался о работе на "красивую" статистику"

Нужно кардинально менять подходы к оценке работы Агентства РК по противодействию коррупции. Об этом заявил на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года председатель Антикора Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz.

Как подчеркнул Бектенов, вопрос оценки деятельности органов по противодействию коррупции является одним из важнейших. Ошибки в определении критериев оценки могут привести к перекосу системы, искаженному восприятию сотрудниками стоящих перед ними задач. А в случае с правоохранительными органами с их арсеналом полномочий последствия от таких перекосов могут быть плачевными.

Территориальным департаментам прежде присваивались баллы за привлечение к ответственности должностных лиц. Чем выше ранг изобличенного чиновника, тем выше балл.

«Это же нонсенс! Каждый руководитель в угоду цифрам был озадачен, в первую очередь, не решением насущных проблем граждан, а формальным достижением целевых показателей. Мы были увлечены самим процессом, а не реальным результатом. В итоге, на фоне благополучной статистики реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно», – сказал Олжас Бектенов.

Несмотря на серьезные изменения УПК, пересмотр подходов к регистрации преступлений, система отчетности оставалась прежней.

«Людей абсолютно не волнуют наши показатели выявленных преступлений и задержанных лиц, если они не видят эффекта от этого, когда нет реальных улучшений. Но если критерии выставлены по количеству выявленных преступлений, то большие цифры могут создать видимость успешной работы», – утверждает председатель агентства.

Отмечается, что при количественной оценке конкретный оперативник не заинтересован в минимизации коррупции. Наоборот, ему в определенной мере выгодно сохранение коррупционных схем. Что является резервом для будущих показателей, для включения в следующий отчет.

При этом забывается, что каждая цифра в отчетах – это судьба человека, его родных и близких.

«Очевидно, что старый подход изжил себя. Нужно кардинально менять подходы к оценке работы», – заключил Олжас Бектенов.

По его словам, анализ системы оценки показал, что в массе показателей нет самого главного – удовлетворенности граждан от работы Антикора.

«Людям нужны хорошее жилье и дороги. Доступные земля и питьевая вода. Качественные образование и медицина. Справедливое правосудие и безопасная среда проживания. А мы как будто не слышим и продолжаем работать на «красивую» статистику», – отметил председатель агентства.

Также Бектенов сказал, что никакие цифры не могут в полной мере отражать эффективность работы по искоренению коррупции.

О чрезмерном увлечении статистическими показателями неоднократно говорил и Глава государства.

Требуется решительный уход от «арифметической показухи», перед госаппаратом ставится одна цель – обеспечить благополучие граждан.

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