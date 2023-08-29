Это преступные провокации В мире 29 августа 2023 г. 4:30 9 Елена Иванова Правительство Дании приняло решение внести изменения в законодательство страны, которое предполагает уголовное наказание за сжигание Корана. Будущий закон будет предусматривать ответственность за кощунственное обращение со святыми текстами – Кораном, Библией или Торой – в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет. Министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен сообщил, что в последние недели в Дании было около 170 различных демонстраций, во время которых были в том числе случаи сожжения Корана перед иностранными посольствами. По мнению службы безопасности Дании PET, эти эпизоды увеличивают террористическую угрозу в стране. Подобные инциденты фиксировались и в соседней Швеции, что повлекло поджог шведского посольства в Ираке протестующими. В июле этого года в своем Telegram-канале против подобных акций высказался Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства назвал акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами. Казахстан является инициатором проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий. По мнению Главы государства, участившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий. Организация исламского сотрудничества тоже призвала страны-участницы принять меры в отношении тех государств, где происходят случаи десакрализации Корана. Принцип безграничной свободы слова вошел в противоречие с государственными интересами и защитой прав мусульманского меньшинства. Правительство Дании внесет свои предложения по изменению уголовного законодательства в той части, которая предполагает наказание за публичные оскорбления иностранных государств, их флагов и символов, к 1 сентября и до конца года закрепит их решением парламента. #закон #Дания #провокации #Коран #демонстрации