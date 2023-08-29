Это преступные провокации

В мире
9
Елена Иванова

Правительство Дании приняло решение внести изменения в законодательство страны, которое предполагает уголовное наказание за сжигание Корана.

Будущий закон будет предусмат­ривать ответственность за кощунственное обращение со святыми текстами – Кораном, Библией или Торой – в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет.

Министр иностранных дел Ларс Локке Расмуссен сообщил, что в последние недели в Дании было около 170 различных демонстраций, во время которых были в том числе случаи сожжения Корана перед иностранными посольствами. По мнению службы безопасности Дании PET, эти эпизоды увеличивают террорис­тическую угрозу в стране.

Подобные инциденты фиксировались и в соседней Швеции, что повлекло поджог шведского посольства в Ираке протестующими.

В июле этого года в своем Telegram-канале против подобных акций высказался Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава государства назвал акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.

Казахстан является инициатором проведения съездов лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум стал платформой действенного и плодотворного диалога между видными представителями традиционных религий и конфессий.

По мнению Главы государства, учас­тившиеся случаи религиозного вандализма и безответственного поведения граждан соответствующих государств должны подвергнуться единодушному осуждению как акции, идущие вразрез с общепризнанными нормами цивилизованного сосуществования государств и религий.

Организация исламского сот­рудничества тоже призвала страны-участницы принять меры в отношении тех государств, где происходят случаи десакрализации Корана. Принцип безграничной свободы слова вошел в противоречие с государственными интересами и защитой прав мусульманского меньшинства.

Правительство Дании внесет свои предложения по изменению уголовного законодательства в той части, которая предполагает наказание за публичные оскорб­ления иностранных государств, их флагов и символов, к 1 сентяб­ря и до конца года закрепит их решением парламента.

#закон #Дания #провокации #Коран #демонстрации

Популярное

Все
Лидер прежний – «Ордабасы»
В такой тесноте и заразиться недолго
Инициативы особого значения
И дивидендов не видят, и выйти не могут
Путь к безъядерному миру
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
В бассейн за здоровьем
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Как выучить язык и обрести друзей
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Антикор ищет волонтеров
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Инициативы особого значения
Индия запустит станцию по изучению Солнца
В Узбекистане разрешат работать детям в возрасте до 15 лет
Китай отменяет тест на коронавирус при въезде в страну с 30…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]