"Это рекорд" – Аймагамбетов о победах казахстанских школьников на международных олимпиадах

Казахстанские школьники завоевали 2 серебряные и 2 бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая прошла в Индонезии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова.

Казахстан на престижной олимпиаде представляли 4 школьника. Все они заняли призовые места, соревнуясь с более чем 350 участниками из почти 90 стран мира.

«Жамбыл Максотов из города Уральска и Мухаммадариф Сахмолдин из Семея завоевали «серебро», Ван Ли и Таймас Корганбаев из Алматы – «бронзу».

Таким образом, в 2022 году казахстанские школьники завоевали рекордное количество медалей в самых престижных международных олимпиадах», – отметил глава Минпросвещения.

В копилке сборной Казахстана – 27 медалей, из них 3 золотые, 15 серебряных и 9 бронзовых.

Министр напомнил, что в этом году впервые благодаря поддержке Президента страны победители международных соревнований получат солидные денежные премии до 4,5 млн тенге и грант на обучение в вузе без сдачи ЕНТ.

«Поздравляю наших школьников с новыми высокими результатами и с заслуженными наградами. Благодарю родителей за поддержку, педагогов за труд и профессионализм», – написал Аймагамбетов.