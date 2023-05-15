В аэропорту Астаны встретили чемпионов мира по боксу

Сегодня в Астане чествовали призеров чемпионата мира по боксу.

Фото: Kazpravda.kz

В Ташкенте завершился мужской чемпионат мира-2023 по боксу. Казахстанские спорстмены привезли на родину 4 золотых и одну серебряную медаль, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В аэропорту прозвучало объявление о выходе с самолета призеров чемпионата мира по боксу. Группа встречающих, журналисты и операторы направились к CIP-входу.

В столичном аэропорту чемпионов ожидал министр культуры и спорта Асхат Оралов. До выхода победителей Асхат Оралов поделился с журналистами своими впечатлениями от успехов казахстанских боксеров.

«Сегодня мы специально приехали в аэропорт Астаны, чтобы встретить наших батыров. Такого результата на чемпионатах мира не было уже на протяжении 10 лет. 5 наших боксеров вышли в финал, это уже радует. Мы получили 4 золотые медали. Наш гимн 4 раза исполнялся в Ташкенте и за этим наблюдал весь мир. Это не может не радовать. Наши соотечественники 4 раза акапельно исполняли гимн. Это было проявление искреннего патриотизма казахского народа», – отметил министр.

Асхат Оралов особо подчеркнул, что президент страныКасым-Жомарт Токаев на своей странице и в Twitter и Telegram, поздравил победителей. Президент сам наблюдал все финальные схватки, что является проявлением уважения к заслугам наших спортсменов.

«Весь мир в эти дни наблюдал, как казахи завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль. Это успех и историческая победа. Не смотря на то, что предстоят серьезные испытания на азиатских и олимпийских играх, мы, народ должны поддерживать наших спортсменов всегда: и в моменты побед, и в моменты неудач. Это и есть патриотизм, искренность и доверие», – сказал глава Минкультуры и спорта.

Вице-чемпион Дулат Бекбауов (вице-чемпион в категории до 48 кг) вышел с трапа самолета, держа медаль при себе. Обладатели золота Асланбек Шымбергенов (чемпион в категории до 71 кг) и Махмуд Сабырхан (чемпион в категории до 54 кг) сдали медали в багаж, из-за чего ожидание официального выхода спортсменов затянулось.

Победители во главе с главным тренером мужской сборной по боксу Мырзагали Айтжановым в сопровождении министра вышли к журналистам.

Делегация направилась к встречающим, где под звуки песни "Өз елім" с аккомпаниментом ансамбля спортсменов ждали "шашу-овации", цветы, видеокамеры и микрофоны.

"Я посвящаю победу своей дочери, которой вчера исполнилось 6 лет. А также казахскому народу", – сказал Асланбек Шымбергенов журналистам. По его словам, в каждом бою есть свои сложности. "Было трудновато в финальном бою. Но я рад тому, что выиграл", – поделился золотой призер.

Он отметил, что в этом чемпионате мира участвовало наибольшее количество стран.

На вопрос о дальнейших планах, чемпион Шымбергенов ответил: "стать победителем олимпиады – такова мечта всех спортсменов".