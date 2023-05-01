Праздник единства народа Казахстана имеет особенное значение – глава Сената

Фото: Kazpravda.kz

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана!

Это праздник мира, согласия, и стабильности. Сегодня дружный народ Казахстана демонстрирует наглядный пример национального единства. На самом деле, мы - страна, которая сумела укрепить основы нации, превратив единство разных народностей в ядро сплоченности и процветания республики.

Сегодня дальнейшее укрепление этого единства является одной из главных задач, стоящих перед нами. Для сохранения нашей независимости прочной и непоколебимой очень важно быть едиными на этом пути. Поэтому, как отметил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, мир и согласие нужно поддерживать не только на уровне государственной политики, но и в обществе, дома, коллективе, в целом, везде. С этой точки зрения сегодняшний праздник имеет большое и особенное значение.

Поздравляю с Днем единства и желаю всем крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наша суверенная страна! Пусть наше небо всегда будет открытым!