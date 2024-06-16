Euro-2024: Италия, Испания и Венгрия одержали победы

В Германии набирает обороты крупнейший континентальный футбольный турнир Старого света, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: УЕФА

В рамках первого тура футболисты сборной Швейцарии со счетом 3:1 победили Венгрию.

Встреча прошла в Кельне.

На 12-й минуте Квадо Дуа вывел Швейцарию вперед, на 45-й Михел Эбишер упрочил преимущество швейцарцев в счете.

На 66-й минуте венгр Барнабаш Варга сократил отставание в счете, однако на 90+3 минуте Швейцария провела третий гол, его автором стал Брил Эмболо.

В свою очередь, футболисты сборной Испании со счетом 3:0 взяли верх над Хорватией.

Игра состоялась в Берлине.

Крупного преимущества в счете испанские игроки достигли уже в первом тайме, когда голы провели Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32) и Даниэль Карвахаль (45+2).

К исходу второго тайма хорваты заработали право на угловой. Удар Бруно Петковича с 11-метрового удара получился неудачным: испанский вратарь Унай Симон отразил удар. Хорват Иван Перишич первым успел к отскочившему мячу, он отдал его тому же Петковичу – тот уже смог поразить ворота. Однако британский арбитр после просмотра ВАР гол отменил из-за нарушения при пробитии пенальти.

Между тем футболисты сборной Италии со счетом 2:1 победили национальную команду Албании.

Встреча прошла в Дортмунде.

В самом начале игры случилось уникальное событие: на 22-й секунде полузащитник сборной Албании Недим Байрами поразил ворота соперника. В результате Байрами стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Гол стал следствием ошибки обороны итальянцев при своем вводе мяча из аута.

Но итальянцы быстро пришли в себя: на 11-й минуте гол забил Алессандро Бастони, на 16-й – Николо Барелла.