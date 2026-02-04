Совокупная аудитория телеканала составляет свыше 400 миллионов зрителей
Европейский телеканал Euronews представит новый эпизод программы Modern Nomads, посвященный зимнему туристскому потенциалу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism
Выпуск выйдет в эфир в феврале этого года, будет транслироваться на 11 языках и охватит зарубежную аудиторию более чем в 160 странах мира.
Компания Kazakh Tourism совместно с горнолыжным курортом «Шымбулак», Иле-Алатауским национальным парком, рестораном Auyl оказали содействие в организации и проведении съемок.
«В центре внимания программы - инфраструктура и развитие Алматинского горного кластера. Творческая группа Euronews посетила один из ведущих зимних курортов Центральной Азии — горнолыжный курорт «Шымбулак». В программе продемонстрируют современные канатные дороги, трассы различного уровня сложности, а также объекты туристской инфраструктуры на всей территории комплекса. Отдельное внимание уделено живописной природе Большого Алматинского озера, одного из самых узнаваемых природных объектов региона», – отмечается в информации.
Кроме того, гастрономический потенциал Алматы в программе представит ресторан, вошедший в авторитетную международную подборку 50 Best Discovery. Зрители познакомятся с современной интерпретацией национальной кухни и гастрономическими традициями Казахстана.
В нацкомпании отметили, что совокупная аудитория Euronews составляет свыше 400 миллионов зрителей. Выход программы позволит широкой международной аудитории ближе познакомиться с Казахстаном как с привлекательным направлением для зимнего туризма.