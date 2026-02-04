Euronews представит туристский потенциал Алматинского горного кластера

Туризм
134
Дана Аменова
специальный корреспондент

Совокупная аудитория телеканала составляет свыше 400 миллионов зрителей

Фото: Kazakh Tourism

Европейский телеканал Euronews представит новый эпизод программы Modern Nomads, посвященный зимнему туристскому потенциалу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

Выпуск выйдет в эфир в феврале этого года, будет транслироваться на 11 языках и охватит зарубежную аудиторию более чем в 160 странах мира.

Компания Kazakh Tourism совместно с горнолыжным курортом «Шымбулак», Иле-Алатауским национальным парком, рестораном Auyl оказали содействие в организации и проведении съемок.

«В центре внимания программы - инфраструктура и развитие Алматинского горного кластера. Творческая группа Euronews посетила один из ведущих зимних курортов Центральной Азии — горнолыжный курорт «Шымбулак». В программе продемонстрируют современные канатные дороги, трассы различного уровня сложности, а также объекты туристской инфраструктуры на всей территории комплекса. Отдельное внимание уделено живописной природе Большого Алматинского озера, одного из самых узнаваемых природных объектов региона», – отмечается в информации.

Кроме того, гастрономический потенциал Алматы в программе представит ресторан, вошедший в авторитетную международную подборку 50 Best Discovery. Зрители познакомятся с современной интерпретацией национальной кухни и гастрономическими традициями Казахстана.

В нацкомпании отметили, что совокупная аудитория Euronews составляет свыше 400 миллионов зрителей. Выход программы позволит широкой международной аудитории ближе познакомиться с Казахстаном как с привлекательным направлением для зимнего туризма.

#Алматы #туризм #Euronews

