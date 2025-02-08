Евгений Кошкин завоевал «серебро» Азиатских игр-2025

Спорт
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В копилке сборной Казахстана уже две медали Игр, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал серебряным призером Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).

Спортсмен показал второй результат на дистанции 100 метров. Он уступил только Гао Тиньюю из Китая. Замкнул тройку лучших Джун Хо Ким (Южная Корея).

Добавим, что у Казахстана уже две медали. Ранее второе место заняла смешанная команда Казахстана в эстафете.

#конькобежный спорт #Азиада-2025 #Евгений Кошкин

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