Евгений Кошкин завоевал «серебро» Азиатских игр-2025

В копилке сборной Казахстана уже две медали Игр, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал серебряным призером Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).

Спортсмен показал второй результат на дистанции 100 метров. Он уступил только Гао Тиньюю из Китая. Замкнул тройку лучших Джун Хо Ким (Южная Корея).

Добавим, что у Казахстана уже две медали. Ранее второе место заняла смешанная команда Казахстана в эстафете.