Эволюция СМИ. Что ждет нас завтра?

Международная диалоговая площадка Astana Media Week, завершившая работу в столице, стала еще одним важным шагом в трансформации отечественных СМИ. Слоган «Новая реальность – новые медиа» говорит сам за себя.

Зарубежные эксперты, представители мировых СМИ высоко оценили уровень организации форума Astana Media Week, позволившего по-новому и широко взглянуть на существующие проб­лемы в сфере журналистики, завести новые знакомства, наметить планы для более тесного взаимодействия. В течение трех дней в рамках мероприятия выступили около 150 отечественных и международных спикеров, высказавших мнения относительно многих протекающих в мире и в Казахстане процессов.

Среди них эксперты из Германии, Турции, Китая, Швейцарии, Польши, России, Монголии, Португалии, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, ведущие медиаменеджеры, журналисты, блогеры, представители Meta, TikTok, Nickelodeon, Coursera и многие другие.

О чем же говорили на форуме? О завтрашнем дне. Ведь очевидно, что мир меняется с невероятной скоростью, а вместе с ним и медиасфера. Журналисты, осваивая новые форматы работы, в свою очередь все активнее меняют мир.

Например, уже давно нет такого понятия, как информационный суверенитет, хотя некоторые страны все же пытаются поставить фильтры, способные оградить общество от деструктивной информации. Интернет не имеет границ. Его регулировать – все равно что веником разгонять тучи. Впрочем, очевидно, что и без регулирования никуда.

Как укрепить доверие между странами в условиях активного распространения фейковых новостей и как потребителям информации отличать правду от лжи? Как быть печатным СМИ в новой цифровой реальности? Какие поправки нужны в новом законе о СМИ, чтобы адекватно отвечать на требования времени? Что должен в себя включать статус журналиста и в каком направлении эволюционирует блогосфера?

Это лишь малый перечень чувствительных тем, которые волнуют всех, – от простых людей до президентов во всем мире. Волнуют эти темы и нас. Ведь СМИ должны стать реально четвертой властью, чтобы служить развитию гражданского общества и строительству Справедливого Казахстана, а не конъюнктурным интересам кого бы то ни было.

…Первый день работы медиаплатформы запомнился дискуссиями о гражданской журналистике смартфонов, которые стали настоящим вызовом для традиционных СМИ. Озвученные в рамках форума данные весьма красноречиво характеризуют ситуацию. Только за прошлый год число пользователей Интернета увеличилось примерно на 200 млн. Более половины населения мира подключается к Сети через мобильные устройства. Растет количество пользователей социальных сетей.

Этот информационный феномен, с одной стороны, значительно укрепил гражданское общество, но с другой – породил невиданное ранее число фейковых новостей.

– Как нам справиться с фейками? Как сохранить человеческое отношение в эпоху постреальности? Сегодня это привело к поляризации общества и нанесло большой ущерб в период пандемии, а также во время вакцинации от коронавируса, – отметил, в частности, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали.

По его словам, есть разные способы борьбы с ложной информацией. Необходимо приучать аудиторию искать достоверные источники, повышать медиа­грамотность, научить отличать достоверную информацию от фейков.

Звучит, конечно, просто. Но на самом деле это серьезный комплексный вопрос, который охватывает различные сферы, включая систему образования. Нужны не только специализированные учебные программы для будущих специалистов в сфере медиа, но и минимальные навыки работы, начиная со школьной скамьи, так как любой человек, держащий в руках смартфон, может стать журналистом и, безусловно, является потребителем информации.

Другой вопрос: как развиваться традиционным медиа, в том числе печатным СМИ в этих условиях? Вывод очевиден – осваивать интернет-платформы, активнее работать в социальных сетях. То есть быть ближе к людям. Так, как это делает TikTok, который, как было заявлено, вскоре переведут на казахский язык.

Подчеркивалось, что телевидение и газеты имеют большой потенциал в завоевании доверия среди медиа, как это было в период пандемии, когда в поиске достоверной информации население обращалось именно к традиционным СМИ, о чем свидетельствует значительный рост просмотров на сайтах.

В рамках Astana Media Week также активно обсуждались перспективы рекламного медиарынка в Казахстане. Как рассказали эксперты, по результатам первого полугодия 2022 года он продемонстрировал падение. Это в основном связано с глобальной турбулентностью, нарушением логистики, повышением цен на ряд товаров и услуг, валютными колебаниями.

Обсуждаемых тем было множество – от новых горизонтов индустрии сериалов до темы кризисных коммуникаций, укрепления доверия, подготовки кадров для отрасли. В рамках второго дня медианедели прошел Форум главных редакторов.

В числе приоритетов третьего дня была работа отдельной сессии для пресс-секретарей Казахстана. Прошла серия семинаров на тему взаимодействия с журналистами, работы в кризис­ных ситуациях и по вопросам медиаэтики.

По окончании всех обучающих воркшопов министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали вручил премию «Лучшая пресс-служба года», а также наградил нескольких пресс-секретарей нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі».

Нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» награждены пресс-секретарь Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, пресс-секретарь Министерства энергетики Жансая Хамиткызы, официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, пресс-секретарь аппарата акима Карагандинской области Марина Шаповалова.

В номинации «Лучшая пресс-служба года» победило Министерство иностранных дел РК.

Глава МИОР РК Дархан Кыдырали пожелал всем пресс-секретарям успешной работы в дальнейшем.

Ну а завершилась медианеделя чествованием обладателей национальной премии «Urker-2022».