Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского фонда стабилизации и развития от 9 июня 2009 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как напомнил сенатор Сергей Карплюк, Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) был учрежден в 2009 году как региональный финансовый механизм, направленный на содействие экономической и финансовой устойчивости государств – участников Фонда, которыми, помимо Казахстана, являются Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

Протоколом предусматривается преобразование Фонда в самостоятельный субъект международного права с целью его отделения от Евразийского банка развития, который на сегодня является управляющим средствами Фонда, ввиду разности их миссий.

Кроме того, предлагается открытие штаб-квартиры в Астане и возможность открывать представительства в государствах-участниках. Содержание штаб-квартиры будет осуществляться из средств Фонда, дополнительного финансирования из государственного бюджета Казахстана не требуется.

Закрепляется также использование национальных валют для финансирования проектов и программ. В настоящее время финансирование осуществляется в долларах США и евро.

Согласно нововведениям также будет использование траст-фондов, особенностью которых является то, что они формируются из целевых взносов с целью безвозмездного финансирования конкретных проектов. В настоящее время инструментами Фонда являются финансовые и инвестиционные кредиты и гранты.

Предлагается предоставление технического содействия за счет экспертного потенциала сотрудников Фонда, а также привлечения внешней региональной или глобальной экспертизы, а также проведение для стран-членов Фонда системного макроэкономического мониторинга и оценки макроэкономической ситуации и перспектив в государствах-участниках Фонда, с применением наиболее современных модельных аппаратов.