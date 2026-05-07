Еврокомиссия хочет искоренить бедность в ЕС к 2050 году

Европа

Вице-президент Европейской комиссии Роксана Минзату заявила вчера, что намерена искоренить бедность в ЕС в течение 25 лет, сообщает Euronews

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Ее комментарии последовали за презентацией Комиссией первой в истории стратегии борьбы с бедностью, которая направлена на искоренение крайней бедности и социальной изоляции к 2050 году с помощью рекомендаций и руководств по лучшей практике для стран-членов.

Стратегия разработана на фоне тревожной статистики: сегодня в 27 странах ЕС около 92,7 миллиона человек, то есть почти каждый пятый житель блока, находятся под угрозой бедности или социальной изоляции.

Мынзату признала, что цель инициативы весьма амбициозна, отметив, что ЕС все еще далек от выполнения поставленной на 2030 год задачи - избавить от бедности по меньшей мере 15 миллионов человек. "Нам удалось помочь только 3,7 миллионам европейцев", - сказала она.

Энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, также станет дополнительным экономическим бременем для домохозяйств, существенно повлияв на счета и стоимость жизни. "Число 93 миллионов [людей, которым грозит бедность] может вырасти за несколько месяцев или за очень короткое время", - сказала Мынзату.

Стратегия ЕС по борьбе с бедностью охватывает несколько аспектов, от помощи детям в неблагополучных семьях до расширения социального и доступного жилья.

Однако план не предусматривает специального бюджета для его реализации. Комиссия считает, что ЕС уже выделяет значительные средства на борьбу с бедностью, например, 50,2 млрд евро из Европейского социального фонда плюс на решение проблем социальной интеграции и материальных лишений, а также 100 млрд евро на социальную политику, предусмотренные в следующем многолетнем бюджете.

Укрепление программы ЕС, направленной на помощь домохозяйствам, поддержка безработных в поиске работы и улучшение поддержки пожилых граждан посредством адекватных пенсий - вот основные задачи стратегии.

Например, в некоторых странах Еврокомиссия в экспериментальном порядке внедрит "карту детских гарантий" - цифровой инструмент, позволяющий правительствам отслеживать нуждающихся детей и предлагать им бесплатные услуги.

"Если ребенку, находящемуся в нестабильной ситуации, требуется медицинская помощь, например, стоматологическая, мы должны знать, что это так, и сделать все необходимое, чтобы он получил эту поддержку", - сказала Мынзату.

Борьба с бездомностью - еще один из ключевых приоритетов, обозначенных в стратегии.

"Мы рекомендуем государствам-членам [...] предотвращать отчуждение жилья, например, с помощью систем раннего предупреждения, консультирования по вопросам задолженности, чтобы избежать ситуаций, когда людей выселяют", - сказала Мынзату, подчеркнув также необходимость сделать долгосрочную аренду более привлекательной для арендодателей, чем краткосрочную.

Однако, по мнению таких неправительственных организаций, как Caritas Europa, отсутствие в стратегии конкретных законодательных предложений чревато тем, что самые амбициозные цели останутся без необходимых инструментов для их достижения.

Сеть организаций, выступающих за социальную справедливость, приветствовала план ЕС по борьбе с бедностью, но раскритиковала его за отсутствие в нем мер, подобных предложению по защите "мобильных" граждан, которые лишены социальной защиты как в стране происхождения, так и в стране проживания.

В среду Комиссия также представила обзор своей стратегии по расширению охвата людей с ограниченными возможностями, которые составляют около 90 миллионов человек по всему ЕС.

Она включает в себя полное развертывание и перевод в цифровой формат некоторых инициатив, таких как Европейская карточка инвалида и Европейская парковочная карточка, которые позволят людям пользоваться одинаковыми правами во всех 27 странах.

