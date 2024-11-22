Ежегодное исследование PISA для школ-2024 стартовало в Казахстане

В нем принимают участие более 30 тысяч казахстанских учащихся, достигших 15 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 18 ноября по 25 декабря 2024 года в 1 тыс. организации образования проводится международное исследование PISA для школ. Оно основывается на методологии традиционного PISA и оценивает ключевые навыки функциональной грамотности, такие как чтение, математика и естественные науки, предоставляя всестороннюю картину внешней оценки на уровне отдельных образовательных организаций.

Также оно позволяет выявить факторы, влияющие на академическую успеваемость учащихся.

«PISA для школ проводится ежегодно и предоставляет индивидуальные отчеты с анализом результатов на уровне каждой школы. Это позволяет выявить области, требующие улучшения. Подробные отчеты становятся важным инструментом для руководства школ в разработке стратегий и программ, направленных на повышение качества образования. Исследование «PISA для школ» способствует улучшению образовательного процесса, помогая выявить сильные и слабые стороны учебных заведений и принимать необходимые меры на основе полученных данных», – подчеркнул заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Майра Мелдебекова.

В ведомстве отметили, что исследование «PISA для школ» проводится Организацией экономического сотрудничества и развития. В период с 2021 по 2023 годы в нем приняли участие 2 200 организаций образования страны.