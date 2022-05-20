Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Сенат , Общество
Ежемесячный доход для получения молодёжью арендного жилья снизят в Казахстане
Тусупбекова Лаура
корреспондент

До конца этого года ежемесячный доход для предоставления арендного жилья молодежи будет снижен с 40 до 25 МРП. Об этом в ходе парламентских слушаний в Сенате заявил вице-премьер Ералы Тугжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Ералы Тугжанов напомнил, что до 2025 года во всех регионах планируется запустить совместно с акиматами программу льготной ипотеки «Отбасы банк».

«На сегодня региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах – Нур-Султан, Алматы, Шымкент, и до конца года аналогичные программы планируется реализовать и запустить и в других регионах», - отметил Тугжанов.

Также, по его словам, до конца года будет внесено изменение в правила предоставления арендного жилья в части снижения требования к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 до 25 МРП.

«Это существенно расширяет возможности молодежи к получению арендного жилья. В настоящее время на сберегательных жилищных депозитах «Отбасы банка» открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 млрд тенге. К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов. Для этого ведется работа по формированию среди молодежи культуры накопления для жилья», - сказал вице-премьер.

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