Крупнейшее собрание факсимильных копий древних манускриптов представил Национальный центр рукописей и редких книг. Деятельность по подготовке и изданию этих точных копий исторических документов является центральным направлением работы этого научного учреждения.

фото автора

– Факсимиле – это не просто копия, а точное воспроизведение: оно передает текст и графические элементы оригинала с высокой детализацией, включая обложку, орнамент, формат страниц и даже уникальную фактуру старинной бумаги, – рассказывает директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

Цель проекта – обогащение национального культурно-исторического пространства. В нашу страну возвращаются копии исторических рукописей, имеющих прямое отношение к истории Казахстана. Эти документы хранятся в архивах Франции, Великобритании, США, Австрии, Турции, России и других стран. По словам Жандоса Болдыкова, 55 факсимильных копий важнейших письменных памятников по истории Казахстана уже изданы центром. В среднем на создание каждой копии специалисты тратят более месяца.

Этот масштабный проект, охва­тывающий историю, философию, литературу и религию, вновь вводит в научный оборот утерянные восточные и тюркские труды.

Жандос Болдыков подчерк­нул, что эти издания имеют особое значение для нашей страны. Создание факсимиле стало возможным благодаря целенаправленной и системной­ реставрационной и научно-исследовательской­ работе цент­ра. Эти копии служат надежной документальной базой для сохранения историко-культурного наследия и его передачи грядущим поколениям.

Инициатива центра стимулирует развитие отечественного источниковедения и историогра­фии. В наши дни благодаря этим ценным материалам исследователи Казахстана могут проводить глубокую научную работу с рукописями прямо в центре, избегая необходимости выезжать в зарубежные командировки. Факсимильные издания также позволяют ученым проводить глубокий научный анализ, сравнивая версии текстов и выявляя тончайшие текстуальные различия.

Среди наиболее значимых памятников, вошедших в это уникальное собрание, выделяется «Жами‘ат-Таварих» Кадыргали би Касымулы Джалаири, оригинал которого находится в Санкт-Петербурге. Эпохальным произведением тюркской литературы является «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни, написанное в XI веке как свод наставлений о мудрости для правителей и хранящееся в Вене. Духовную культуру тюркских народов XIII–XIV веков отражают рассказы о пророках «Кисас аль-Анбия» Рабгузи, хранящиеся в Казани.

Образцом литературы Золотой Орды считается романтическая поэма «Хосров и Ширин» Кутба­ и древний эпос «Огуз-наме», оригиналы которых хранятся в Париже.

Лирическим шедевром XIV века, демонстрирующим поэтическое мастерство, является «Махаббат-наме» Хорезми, подлинник хранится в Санкт-Петербурге. Популярный сюжет о пророке Йусуфе представлен в поэтической форме в произведении Хорезми «Кисса Йусуф», найденном в Британской национальной библиотеке. Образцом кипчакско-огузского диалекта эпохи Золотой Орды служит «Гулистан­ би-тюрки» Сейфа Сараи, копия которого была получена из Лейдена (Нидерланды).

Важным историческим документом для изучения Монгольской империи выступает хроника «Дафтар Чингиз-наме», оригинал которой хранится во Франции. Факсимиле этих и других работ стали результатом упорной и кропотливой работы сотрудников центра. Копии, изготовленные по специальным технологиям, демонстрируются иностранным гостям и посетителям на выставках, где даются подробные объяснения содержательной значимости и истории письменных памятников древности.