Статьи Фактор гордости и патриотизма Валентина ФИРОНОВА

Среди узловых тем, вынесенных на обсуждение, особый интерес вызвали вопросы имплементации норм международного права в национальное законодательство; конституционное начало правового регулирования гражданско-правовых и социально-трудовых отношений; конституционные основы развития уголовной политики...



Как отметил, открывая конференцию, проректор по учебной работе ЕНУ доктор юридических наук Еркин Онгарбаев, Конституция – прочная основа для успешного и поступательного развития государства. И именно этот посыл стал доминантой всестороннего анализа предложенной программой конференции проблематики.



Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, депутат Мажилиса Парламента РК Рамазан Сарпеков особо отметил: главный документ страны – наглядное подт­верждение того, что государственность состоялась во всех аспектах ее юридического оформления. И этот постулат нашел свое подтверждение в других выступлениях на форуме.



Своеобразным импульсом для дальнейшего обмена мнениями стал доклад члена Конституционного совета доктора юридических наук Виктора Малиновского, отметившего такие важные особенности Основного закона страны, как научность, народность, эффективность.

Казахстан, акцентировалось на конференции, обретя независимость, добился впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, в проведении эффективных реформ, демократизации общественной жизни, решении со­циальных проблем. Фундаментом же взаимодействия всех ветвей власти стала Конституция, заложившая основу динамичного развития экономического, социального и культурного потенциала республики.



Среди тем, вызвавших наибольший интерес, можно отметить следующие: правовые вопросы свободы объединения граждан в профессиональные союзы, конституционные основы независимости судей, институт внеочередных президентских выборов как расширение правовых возможностей конституционных норм, проблемы качества юридического образования.



В работе конференции приняли участие депутаты Парламента РК, члены Конституционного совета, отечественные и зарубежные ученые.



