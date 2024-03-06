Фальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в Шымкенте

Департамент АФМ Шымкента пресек незаконную деятельность фальшивомонетчиков, сбывавших поддельную иностранную валюту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
По информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца.
Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.
Вместе с тем, сотрудники ГКНБ КР по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержали гражданина Казахстана, который в свою очередь причастен к обстоятельствам уголовного дела департамента экономических расследований Шымкента.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке, добавили в АФМ.