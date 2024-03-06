Фальшивомонетчиков с поддельными долларами задержали в Шымкенте

Департамент АФМ Шымкента пресек незаконную деятельность фальшивомонетчиков, сбывавших поддельную иностранную валюту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, выявлена группа при сбыте фальшивых 84 200 долларов США. Подозреваемые задержаны и с санкции суда арестованы на 2 месяца.

Ранее сообщалась, что ГКНБ Кыргызстана выявили и пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

Вместе с тем, сотрудники ГКНБ КР по подозрению в сбыте фальшивых долларов задержали гражданина Казахстана, который в свою очередь причастен к обстоятельствам уголовного дела департамента экономических расследований Шымкента.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке, добавили в АФМ.