Фальшивые 10-тысячные купюры сбывала преступная группа в Алматы
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Преступная группа сбывала поддельные денежные купюры номиналом 10 000 тенге в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
В ходе обыска обнаружены и изъяты вещественные доказательства преступной деятельности: поддельные деньги, мобильные телефоны и другие предметы.
Сейчас проводится досудебное расследование.
«В отношении одного фигуранта санкционирована мера пресечения содержание под стражей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию второго подозреваемого. Также устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности», – отметили в АФМ.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.