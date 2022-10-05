Фанаты ждут красивой игры

Более 26 тысяч болельщиков посетили игры 21-го тура первенства страны по футболу среди команд Премьер-лиги.

Футбол на юге любят. Тому свидетельство 7 тыс. зрителей на Центральном стадионе в Шымкенте и 6 800 на главном стадионе в Таразе. Немного «подкачал» Туркестан, где собралось 3 500 болельщиков, хотя в гости к местному «Турану» пожаловал самый титулованный клуб Казахстана и один из нынешних лидеров – столичная «Астана». При этом, если исходить из цифр, больше всего фанатов живет в Актобе (их любимый клуб в этот раз играл на выезде), они всегда активно поддерживают команду, а в этом году очень надеются еще и завоевать очередное чемпионство.

Теперь собственно о поединках минувшего тура. И начнем как раз с городов, собравших наибольшее чис­ло любителей игры № 1 на планете.

«Тараз» на своем поле принимал аутсайдера нынешнего сезона «Мактаарал» из Туркестанской области и неожиданно проиграл со счетом 0:1. Победу гостям из соседней области принес нападающий Жан-Али Казбек­улы Пайруз, который забил единственный гол на 35-й минуте.

В это же время шымкенсткий «Ордабасы» не стал разочаровывать своих поклонников и добился уверенной победы над «Атырау» со счетом 2:0. Здесь голами отметились Адильхан Добай (37-я минута) и узбекский защитник Одилбек Абдумажитов (на 95-й добавленной минуте).

Домашние победы одержали также костанайский «Тобол», который нанес поражение на своем стадионе карагандинскому «Шахтеру» – 3:1, а также актауский «Каспий», обыгравший гостивший у него «Аксу» из Павлодарской области со счетом 1:0. А вот в Петропавловске местный «Кызыл-Жар» не выстоял против алматинского «Кайрата», уступив со счетом 1:2.

Перейдем к лидерам нашего турнира. Идущий пока на первом мес­те «Актобе» довольно неожиданно уступил в Уральске «Акжайыку» со счетом 1:3. Не воспользовалась осечкой прямых конкурентов и «Астана», на выезде разошедшаяся с миром с «Тураном» – 2:2. При этом столичная команда могла и победить, если бы на 42-й минуте у нее не промахнулся с пенальти португальский полузащитник Педру Эужениу. Зато другой легионер астанинцев хорват Марин Томасов с одиннадцатиметрового реализовал свою попытку уже в добавленные к основному времени минуты, сведя поединок к ничьей.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Актобе» 21 13 3 5 30–22 42

2. «Астана» 21 11 5 5 45–21 38

3. «Тобол» 21 11 5 5 39–27 38

4. «Кайрат» 21 9 6 6 27–27 33

5. «Ордабасы» 21 10 2 9 31–29 32

6. «Шахтер» 21 9 3 9 30–27 30

7. «Каспий» 21 9 2 10 22–29 29

8. «Атырау» 21 7 7 7 24–25 28

9. «Аксу» 21 8 2 11 24–32 26

10. «Тараз» 21 6 7 8 24–23 25

11. «Туран» 20 5 8 7 19–25 23

12. «Кызыл-Жар» 21 5 7 9 24–26 22

13. «Акжайык» 20 6 3 11 15–24 21

14. «Мактаарал» 21 4 6 11 18–35 18