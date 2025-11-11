Фантастический результат!
«Казахстанская правда», как и другие наши болельщики, всю неделю внимательно наблюдала за выступлением первой ракетки страны Елены Рыбакиной на Итоговом турнире WTA (Женская теннисная ассоциация), который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). И мы все вместе дождались ее выхода в финал, где Елена разыграла титул победительницы с действующим первым номером планеты и четырехкратной победительницей «Больших шлемов» белоруской Ариной Сабаленка, которая только в этом году выиграла четыре больших турнира: открытый чемпионат США (US Open 2025), «тысячники» в Мадриде (Испания) и Майами (США), а также турнир WTA 500 в Брисбене (Австралия).