Рыбакина в третий раз выступала на Итоговом турнире (ранее она даже не выходила из группового этапа), а вот Сабаленка играла на нем уже в пятый раз и второй раз – в финале (в 2022 году она уступила француженке Каролин Гарсии). Арина выиграла много турниров, но именно этот был для нее заветным...

Первый сет финала Елена Рыбакина выиграла более чем уверенно – со счетом 6:3, но во втором ей пришлось показать не только все свое мастерство, но и проявить характер. Вторая партия была очень и очень напряженной и продлилась час и 47 минут. В основной игровой отрезок спортсменки не уложились (6:6), а потому все пришлось решать на тай-брейке (специальный укороченный гейм, который играется для прекращения ничьей), где казахстанка была просто неудержима, повесив своей сопернице «баранку» (7:0) и выиграв сет с итоговым счетом 7:6.

Напомним, что на Итоговом турнире выступали восемь лучших теннисисток мира. При этом Рыбакина, которая сейчас занимает 6-ю строчку в рейтинге WTA, выиграла все свои встречи, обыграв и стоявших выше американок Джессику Пегулу (5-е место) и Аманду Анисимову (4-е) и вторую ракетку мира Игу Швентек (Польша).

Елена Рыбакина стала первой в истории представительницей Казахстана, а также и всей Азии (!), которой удалось одержать победу на Итоговом турнире WTA с момента основания соревнований в 1972 году. До нее представительницы Азии – китаянки Ли На (2013) и Чжэн Циньвэнь (2024) – достигали лишь финала этих престижных соревнований. Это просто фантастический результат!