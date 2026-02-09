Федерация профсоюзов Казахстана поддержала проект новой Конституции

Конституционная реформа
0
Айман Аманжолова
корреспондент

Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин на 10-м заседании Конституционной комиссии подчеркнул, что работа над проектом новой Конституции с самого начала велась с осознанием ее долгосрочного влияния на общество и жизнь каждого человека, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он отметил, что для профсоюзного сообщества принципиальным было обеспечить открытость процесса и вовлеченность широких слоев работающего населения, а не ограничиваться обсуждением в узком экспертном кругу.

«Для меня, как представителя около двух миллионов членов профсоюзов, было принципиально важно, чтобы обсуждение этого документа не ограничивалось рамками комиссии и экспертной среды», – отметил Сатыбалды Даулеталин.

В ходе обсуждений в регионах и трудовых коллективах, по его словам, поднимались вопросы, напрямую связанные с повседневной жизнью людей труда.

«Это был живой, иногда жесткий, но честный разговор. Люди говорили о безопасности труда, о будущем своих детей. Федерация профсоюзов поддержала проект новой Конституции. Потому что он во многом совпал с тем, что мы слышим от людей труда», – добавил спикер.

Отдельное внимание в выступлении было уделено социальному характеру государства и закреплению человека как высшей ценности, что, по мнению главы Федерации профсоюзов, является ключевым ориентиром для всех государственных решений.

«Уже в первой статье Казахстан закреплен как социальное государство, а высшей ценностью названы человек, его жизнь, права и свободы. Для наемного работника это важнейший сигнал. Государство выстраивается не вокруг цифр и отчетов, а вокруг человека, который работает, создает продукт и обеспечивает устойчивость страны», – отметил Сатыбалды Даулеталин.

Говоря о трудовых правах, Сатыбалды Даулеталин отметил качественное изменение подхода государства к сфере занятости и ответственности за условия труда в период экономических и технологических трансформаций.

«Труд признается не личным риском человека, а основой достойной жизни. Еще один ключевой блок – это солидарность. Здесь она возвращается в свой настоящий смысл. Солидарность государства, бизнеса и труда. Не перекладывание рисков на работников. Не односторонняя ответственность. А честный баланс интересов, где государство является активным участником и берет на себя ответственность за условия жизни людей. Для работника это прежде всего уверенность в завтрашнем дне», – заявил спикер.

Завершая выступление, он подчеркнул значение солидарности и общественного участия как инструментов устойчивого развития и выразил благодарность членам Конституционной комиссии за открытый и содержательный диалог.

#Казахстан #реформа

