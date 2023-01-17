Федерация профсоюзов РК приступила к председательствованию в Совете профсоюзов стран ЦА

Фото пресс-службы ФП РК

Федерация профсоюзов Республики Казахстан в 2023 году приступила к председательствованию в Совете профсоюзов стран Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФПРК.

В федерации напомнили, что 10 ноября 2021 года в Ташкенте председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин, председатель Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафиков и председатель Федерации независимых профсоюзов Таджикистана Маликшо Нематзода подписали протокол о создании Совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА).

На втором заседании членов Совета профсоюзов стран Центральной Азии– лидеров национальных профцентров стран-участниц в Ташкенте (21-23 сентября 2022 года) было принято решение о включении в состав организации новых членов – Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Монголии, по их ранее направленным заявкам, а также единогласным решением членов совета генеральным секретарем организации был избран казахстанский профлидер – председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин.

По мнению председателя ФПРК Сатыбалды Даулеталина, создание Совета профсоюзов стран Центральной Азии позволит упрочить солидарность более 15 миллионов работников Центрально-азиатского региона в стремлении к стандартам достойного труда и справедливой платы за него, решению вопросов трудовой миграции, общих проблем по обеспечению безопасности и охраны труда.

Избранный генеральный секретарь СПСЦА высказал ряд предложений по развитию и расширению деятельности совета.

Дальнейшее укрепление сотрудничества стран-членов СПСЦА с международными институтами – Международной организацией труда и Международной конфедерацией профсоюзов по реализации Нового общественного договора, принятого на V Конгрессе МКП в Мельбурне (Австралия) в ноябре 2022 года - один из основных приоритетов в деятельности СПСЦА.

Ежегодно планируется проводить Субрегиональный профсоюзный форум стран Центральной Азии, где будут обсуждаться и вырабатываться единые подходы по актуальным вопросам профсоюзной деятельности. Члены СПСЦА будут представлять общую позицию по наиболее актуальным международным темам профсоюзной деятельности, демонстрируя мировому профсоюзному сообществу согласованность подходов национальных профцентров. Первый форум с участием представителей МОТ и МКП планируется провести в 2023 году в Казахстане. В рамках СПСЦА также намечено проведение Первого молодежного форума, на котором планируется рассмотрение проблем трудовой молодежи Центральной Азии.

Также в текущем году дальнейшее развитие получит Единый образовательный хаб на базе Профсоюзной академии труда при Федерации профсоюзов Узбекистана, где на постоянной основе представители Национальных профцентров-членов СПСЦА получили возможность обмениваться лучшими практиками профсоюзной деятельности.

Кроме того, Генеральный секретарь СПСЦА предложил разработать единую Карту профсоюзного оздоровления и туризма для оказания членам профсоюзов санаторно-оздоровительных услуг в профсоюзных санаториях стран-участниц Совета. Появится и новый информационно-коммуникационный ресурс СПСЦА.

В ФПРК отмечают, что Федерация профсоюзов Республики Казахстан является крупнейшей общественной организацией страны, профессионально занимающейся защитой прав и интересов трудящихся. В составе ФПРК 23 отраслевых, 17 территориальных объединений профсоюзов и более 16 000 первичных профсоюзных организаций, общее количество членов профсоюзов около 1 700 000 человек. Федерация профсоюзов Республики Казахстан – полноправный член Международной конфедерации профсоюзов, объединяющей 176 миллионов человек из 163 стран мира.