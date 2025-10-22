В трехлетний бюджет заложено увеличение размера МЗП
В Мажилисе проходит пленарное заседание с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении Мажилиса к проекту закона «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы», в трехлетний бюджет заложено увеличение размера минимальной заработной платы.
«В связи с принятием новой методики определения минимальной заработной платы, разработанной с учетом рекомендаций Международной организации труда, Комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 000 тенге до 110 000 тенге», - отмечается в заключении.