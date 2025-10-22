В Мажилисе проходит пленарное заседание с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении Мажилиса к проекту закона «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы», в трехлетний бюджет заложено увеличение размера минимальной заработной платы.