В трехлетний бюджет заложено увеличение размера МЗП

Мажилис
140
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

В Мажилисе проходит пленарное заседание с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении Мажилиса к проекту закона «О республиканском бюджете на 2026 – 2028 годы», в трехлетний бюджет заложено увеличение размера минимальной заработной платы. 

«В связи с принятием новой методики определения минимальной заработной платы, разработанной с учетом рекомендаций Международной организации труда, Комитет по социально-культурному развитию считает необходимым пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения с 85 000 тенге до 110 000 тенге», - отмечается в заключении.

#мажилис #бюджет #увеличение #МЗП

