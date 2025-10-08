Фото: Минсельхоз

В честь Всемирного дня хлопка в Туркестанской области был организован масштабный фестиваль хлопководов AQ-DALA, объединивший фермеров, переработчиков, представителей аграрной науки и бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным министерства, цель фестиваля — популяризация достижений казахстанского хлопководства, обмен опытом, демонстрация современных агротехнологий и чествование лучших тружеников села в рамках Года рабочих профессий.

В рамках фестиваля участники посетили демонстрационные хлопковые поля, ознакомились с работой передовых хозяйств, осмотрели выставку сельскохозяйственной и хлопководческой техники, а также инновационных систем капельного и дождевального орошения.

На площадке форума прошли презентации новых агротехнологий, семинары по вопросам внедрения ресурсосберегающих решений и награждение лучших хлопководов региона.

Хлопководство остаётся одной из базовых отраслей аграрного сектора Туркестанской области. В регионе реализуется программа по созданию пяти хлопково-текстильных кластеров общей мощностью переработки 193 тыс. тонн сырья в год, что позволит создать свыше 7 тысяч рабочих мест и обеспечить полный цикл — от выращивания хлопка до выпуска готовой продукции.

В Отырарском районе и городе Арысь реализуется инвестиционный проект по возделыванию хлопка на 32 тыс. га с применением водосберегающих технологий. Они позволяют сократить расход воды до 50% и одновременно повысить урожайность в 2–3 раза.

Благодаря государственной поддержке субсидируется до 80% затрат на внедрение современных систем орошения. В текущем году такие технологии уже применяются на 59 тыс. га, что позволило сэкономить более 150 млн кубометров оросительной воды.

В СЭЗ «Turan» продолжается строительство многоотраслевого предприятия по глубокой переработке хлопка и выпуску готовой текстильной продукции. В ноябре планируется запуск первой прядильной фабрики мощностью 13 тыс. тонн пряжи, 50 млн метров ткани и 7 млн комплектов постельного белья в год.

Проект создаёт основу для развития экспортно-ориентированного текстильного производства, что позволит повысить долю отечественной продукции на внешних рынках и укрепить позиции Казахстана в сфере лёгкой промышленности.