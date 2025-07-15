Фестиваль кумыса с призовым фондом 45 млн тенге пройдет в Астане

Столица,Гастрономия
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Дана Аменова
корреспондент

Около 50 производителей кумыса прибудут из различных регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На ипподроме «Қазанат» в Астане 19–20 июля состоится грандиозный гастрофестиваль, посвящённый традиционному напитку казахского народа – кумысу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Масштабное культурно-аграрное мероприятие – гастрономический фестиваль национальных блюд «BaiQymyz – Бапталган қымыз» – объединит под своей эгидой лучших производителей кумыса и фермеров-коневодов со всех уголков Казахстана. Ожидается участие до 60 тысяч человек. Около 50 производителей кумыса прибудут из различных регионов страны.

Фестиваль призван стать культурно-аграрным брендом международного уровня, аналогично Октоберфесту. В течение двух дней гости фестиваля получат уникальную возможность попробовать все виды кумыса, которые производят в Казахстане, посетить выставку пород лошадей, которые разводят в РК, а также насладиться богатой этнокультурной праздничной программой.

Особым событием фестиваля станет состязание за звание «Самый лучший кумыс». Победители конкурса получат специальные награды, призовой фонд – 45 миллионов тенге (I место - 20 млн тг, II место - 15 млн тг, III место - 10 млн тг).

Цель фестиваля — возрождение и популяризация традиционной казахской культуры питания, в частности, производства қымыза, а также продвижение этих традиций на международном уровне. Основная задача – представить кумыс как символ здоровья и гостеприимства, а также придать импульс развитию агротуризма и коневодства в стране.

На выставке лошадей будут представлены древние казахские породы - Жабы, Көшім, Қостанай, Мұғалжар, Адай, а также породы спортивных лошадей. Ремесленники продемонстрируют изделия ручной работы, такие как седла, камчи, конская сбруя и др. Посетители смогут приобрести понравившиеся им предметы. Особенностью выставки станет аукцион редких изделий и породистых лошадей.

На научной конференции, которая также пройдет в рамках фестиваля, будут обсуждены лечебные свойства кумыса, перспективы развития коневодства и традиционного животноводства. Свои доклады помимо казахстанских исследователей представят ученые, врачи, ветеринары и предприниматели из Германии, России и Кыргызстана. Среди участников - специалист по коневодству из Германии Ханс Цольман, доктор медицинских наук Бахытжан Бимбетов, этнограф Айгерим Мусагажинова и другие эксперты.

На мастер-классах участникам покажут современные методы приготовления, хранения, закваски и капсулирования кумыса. Также ремесленники поделятся навыками выделки кожи и изготовления конской упряжи и бытовых предметов.

В спортивной части программы запланированы соревнования по казахским национальным видам спорта: аударыспақ, асау үйрету, состязания борзых тазы, ловля арканом (шалма салу) и др. Также гости смогут стать свидетелями традиционных развлечений, таких как жілік сындыру (разлом костей).

Фестиваль будет работать с 10:00 утра до 22:00 часов 19-20 июля.

 

#Астана #фонд #фестиваль #кумыс #призы

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