Горожане заполнили площадь на праздничном фестивале с ярмаркой, гусями и кулинарным шоу

Фото автора

Центральная площадь Петропавловска сегодня превратилась в настоящий зимний базар: здесь жарят, поют, торгуют, танцуют и — конечно — показывают главного героя праздника. Фестиваль «Новогодний гусь», организованный партией «Ауыл» и акиматом Северо-Казахстанской области, проходит с аншлагом, передает корреспондент Kazpravda.kz

С утра площадь заполнили семьи с детьми, фермеры, повара и поклонники национальной кухни. В воздухе — аромат жареного гуся, дымка от походных печей и музыка этно-фольклорных ансамблей, которые задают ритм всему празднику.

На ярмарке выстраиваются очереди: жители выбирают домашний мёд, свежие фермерские продукты, новогодние сувениры. Рядом — кулинарные мастер-классы, где опытные хозяйки и шеф-повара учат, как правильно запекать гуся, делать фаршировку и подавать блюдо по народным рецептам.

Аниматоры проводят игры и конкурсы, взрослые фотографируются у тематических фотозон, а над площадью звучит веселая праздничная музыка.

Зима в Петропавловске сегодня действительно пахнет праздником — и жареным гусем.