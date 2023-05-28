Фестивали, чемпионаты, шоу: как Актобе отмечает свое 154-летие

В Актобе сегодня отмечают 154-летие города. По случаю праздника здесь пройдет гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады, фестивали, выставки, марафоны, передает Кazpravda.kz .

Фото: bangkokbook.ru

День рождения города актюбинцы всегда отмечают с размахом. Его празднование началось еще 26 мая. В парке был организован детский фестиваль "ALAULA BALA FEST" и шоу аниматоров.

27 мая на ипподроме состоялся чемпионат РК по байге и праздничная ярмарка.

В Центре искусств прошел концерт поэта-композитора Орал-Косая Байсенгира, а Центральном парке КВН на Кубок акима города.

Утро 28 мая началось с марафона.

На ипподроме прошел чемпионат по национальным видам спорта, выставка беркутов и тазы, кокпар, асык ату.

На бульваре Абая - фестиваль «Аrt FEST» и мастер-классы.



В 16:00 организован велопробег.

В 17: 00 на Арбате - выставка «национальное наследие». Здесь планируется показ мод современной национальной одежды, выставка изделий из кожи, ниток, бронзы, ювелирных украшений и гастрофестиваль.

Главное мероприятие начнется в 20:00 возле стеллы "Қазақ халқына мың алғыс". Это гала концерт, посвященный Дню города.