Фестивали, чемпионаты, шоу: как Актобе отмечает свое 154-летие

Общество
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В Актобе сегодня отмечают 154-летие города. По случаю праздника здесь пройдет гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады, фестивали, выставки, марафоны, передает Кazpravda.kz

Фото: bangkokbook.ru

День рождения города актюбинцы всегда отмечают с размахом. Его празднование началось еще 26 мая. В парке был организован детский фестиваль "ALAULA BALA FEST" и шоу аниматоров. 

27 мая на ипподроме состоялся чемпионат РК по байге и праздничная ярмарка. 

В Центре искусств прошел концерт поэта-композитора Орал-Косая Байсенгира, а Центральном парке КВН на Кубок акима города. 

Утро 28 мая началось с марафона. 

На ипподроме прошел чемпионат по национальным видам спорта, выставка беркутов и тазы, кокпар, асык ату. 

На бульваре Абая - фестиваль «Аrt FEST» и мастер-классы.
 
В 16:00 организован велопробег. 

В 17: 00 на Арбате - выставка «национальное наследие». Здесь планируется показ мод современной национальной одежды, выставка изделий из кожи, ниток, бронзы, ювелирных украшений и гастрофестиваль.

Главное мероприятие начнется в 20:00 возле стеллы "Қазақ халқына мың алғыс". Это гала концерт, посвященный Дню города.

#праздник #Актобе #День города

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