Фейковую рекламу от имени сенатора распространяют в Казнете

В Facebook появилось видео , в котором депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова якобы рассказывает о том, что открыла проект, позволяющий «получить 550 тысяч тенге при минимальных вложениях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Фото: stopfake.kz

В этой рекламе использован фрагмент передачи «История в лицах», вышедшей на телеканале «Хабар 24» четыре года назад.

Это видеоинтервью Бырганым Айтимовой, в котором она рассказывала о своей работе и о годах становления независимости Казахстана. Ни о каком собственном инвестиционном проекте она не говорила. В видеоролике, который сейчас распространяют в соцсетях, использованы кадры из передачи, на которые наложена озвучка. При внимательном рассмотрении видно, что звук и артикуляция не совпадают.

В ролике также смонтирован видеоотзыв, в котором девушка рассказывает, что приняла участие в «проекте» и получила прибыль. Ее слова также не должны вызывать доверия. Она, по всей видимости, читает заранее заготовленный текст, неправильно произносит фамилию Бырганым Айтимовой, называет ее Гульнарой, призывая подписываться на канал в Telegram.

Таким образом, верить распространяемому видео не нужно. Так действуют мошенники, заключил портал.