Фиктивную защиту на 7 млн бюджетных тенге приписал себе адвокат из СКО

Адвокат областной коллегии адвокатов в Северо-Казахстанской области причинил ущерб государству на 7 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

Фото: astana.sud.kz

Преступную деятельность адвоката выявили прокурорская проверка и изучение ряда уголовных дел.

По словам заместителя прокурора СКО Мурата Кожамкулова, адвокат оказывал гарантированную (бесплатную) государственную юридическую помощь и получал за нее оплату из бюджета. Но, видимо, этих средств ему было недостаточно, и он решил незаконно нажиться.

Специальные прокуроры установили, что адвокат подготовил 117 фиктивных постановлений от имени должностных лиц органов уголовного преследования "об оплате за услуги защитника", где указал завышенные объемы следственных действий со своим участием и времени на их проведение, большинство из которых фактически не производились.

Уголовное дело было направлено в суд по статьям "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере" и "Подделка официальных документов".

Обвиняемый в присутствии своего защитника вину признал полностью.

10 апреля Петропавловский суд признал уже бывшего адвоката виновным и приговорил к 3,5 годам ограничения свободы. Также ему запретили заниматься адвокатской деятельностью на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.