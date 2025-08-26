Фестиваль проходил с 15 по 21 августа под патронажем принцессы Джалилы бинт Али и был организован Королевской кинокомиссией Иордании

Фото: Минкультуры РК

Казахстанский анимационный фильм «Алтын адам» завоевал приз зрительских симпатий на IV Международном детском кинофестивале, прошедшем в Иордании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фильм создан по заказу Министерства культуры и информации при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Производство осуществлено на киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Режиссёры – Турдыбек Майдан и Тилек Толеугазы, сценаристы – Аннас Багдат и Уларбек Нургалым.

Фестиваль проходил с 15 по 21 августа под патронажем принцессы Джалилы бинт Али и был организован Королевской кинокомиссией Иордании. В конкурсной программе были представлены лучшие фильмы для детей и подростков из Казахстана, Китая, Нидерландов, Латвии и других стран. 5 июня анимационный фильм «Алтын Адам» вышел в прокат в казахстанских кинотеатрах.

Анимационная лента рассказывает о сакском воине, отправившемся на вершину Хан Тенгри в поисках огня жизни. Картина передаёт идею о том, что настоящая сила – в чистоте духа и стремлении к добру. Основная цель проекта – воспитание у детей нравственных и духовных ценностей.