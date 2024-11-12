Фильм «Бауырына салу» получил специальный приз на фестивале во Франции

Кино , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Кинокартина способствует глубокому пониманию и ценности казахстанской культуры

Фото: пресс-служба МКИ РК

Казахстанский фильм «Бауырына салу» получил специальный приз на Cinema Heritage Festival, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным министерства, этот престижный фестиваль, посвящённый сохранению и продвижению мирового кинематографического наследия, привлёк внимание международной аудитории благодаря своему глубокому культурному контексту и значительному вкладу в развитие национального кино.

Организаторы фестиваля отметили, что кинокартина способствует глубокому пониманию и ценности казахстанской культуры, играя важную роль в поддержке культурного разнообразия – одного из приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО.

Ежегодно Cinema Heritage Festival собирает лучших представителей мировой киноиндустрии, и признание казахстанского фильма на этом важном событии подчеркивает его международный успех и значимость для мировой кинематографической культуры.

Фильм снят при поддержке МКИ и «Центра поддержки национального кино».

В МКИ отметили, что фильм «Бауырына салу» режиссёра Асхата Кучинчерекова ранее был утверждён для выдвижения на премию «Оскар».

Также ранее сообщалось, что картина режиссера Асхата Кучинчерекова «Бауырына салу» продолжила победное шествие по кинофес­тивалям как на родине, так и за рубежом.

В Казахстане фильм удостоен награды критиков в номинации «Лучший дебют», а престижная кинопремия Asia Pacific Screen Awards (APSA) назвала его лучшим молодежным фильмом. 

Подробнее о том, что фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024 можно прочитать здесь

 

 

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