Фильтруйте продающих фильтры

С ноября 2023 года заявления в департамент торговли и защиты прав потребителей по Акмолинской облас­ти написали пять человек, в основном из близлежащих к Кокшетау районов. Люди жалуются на представительства фирм, продающих и устанавливающих фильтры для воды по цене, в несколько раз превышающей рыночную.

После ухода неожиданных «гостей» хозяева оставались не только с новыми и не очень, по сути, нужными им фильтрами, но и с кредитами, которые представители фирм тут же оформляли через мобильные приложения самих же заявителей. Казалось бы, кого винить, если человек добровольно согласился на установку этих фильтров, собственноручно подписал договоры?

Как отмечают в департаменте, судя по заявлениям, это в основном одинокие пожилые люди и сельские жители, то есть категория граждан, отличающаяся высокой доверчивостью, у них, как правило, рассеянное внимание, у кого-то к тому же слабое зрение. Специалисты департамента, конечно же, консультируют обратившихся с такими вопросами акмолинцев по вопросам защиты их прав и законных интересов. К примеру, недавно сотрудники оказали правовую помощь заявительнице, попавшей в аналогичную ситуацию с установкой фильтра по очистке воды. По словам женщины, она, как ни старалась, не смогла им воспользоваться по прямому назначению. После вмешательства ведомства кредит акмолинки был аннулирован, фирма вернула деньги в полном объеме, а это 370 тыс. тенге.

Но не все случаи заканчиваются хеппи-эндом. Вернуть покупку и забрать потраченные деньги удается лишь единицам.

По словам председателя ОО «Защита потребителей» Акмолинской области Серика Макишева, ажиотаж на тему установки бытовых фильтров для очистки воды возник в Акмолинской области три-четыре месяца назад. Появились заезжие ребята, которые, обходя дома сельских жителей, предлагали установку фильтров. Наверняка, кого-то из клиентов убеждать долго не приходилось: качество воды в регионе оставляет желать лучшего. Объехали представители фирмы села Бурабайского, Зерендинского районов, поработали в селе Красный Яр, что под Кокшетау, обошли потенциальных покупателей и в самом областном центре.

В общественном объединении по защите прав потребителей в настоящее время рассматриваются два заявления от сельских жителей. По обоим готовятся иски в судебные органы по просьбе самих заявителей. Как утверждают обратившиеся сельчане, их обманули. Представители фирмы, убеж­дая людей установить фильтр, подчеркивали: потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы согласно Закону «О защите прав потребителей». Видимо, изъяснялись весьма убедительно. Однако, повторимся, в числе их клиентов были в основном люди пожилого возраста. Закончив установку прибора, мастера говорили, что обязательно нужно проверить, как он работает.

Через пару дней, по словам заявителей, опомнившись, они обратились к представителям фирмы, что отказываются от товара, поскольку имеют на то право по закону. Фильтры у них сразу же забрали, но, как оказалось, под статью 14 закона, согласно которому потребитель вправе в течение 14 календарных дней обменять либо возвратить товар надлежащего качества, они уже не подпадали. Ведь оборудованием уже воспользовались. Возражения сельчан о том, что никто к нему не прикасался, в счет не принимались. Вода-то ведь через фильтры все-таки пропускалась во время той самой первой обязательной проверки…

В этих двух случаях доверчивые сельские жители с помощью тех же ушлых ребят приобрели ненужные им фильтры в кредит – сегодня же в каждом телефоне есть приложение любого банка страны.

У председателя общественного объединения Серика Макишева большой опыт в деле защиты потребителей. По его словам, в возникшей ситуации формально все в рамках закона, пенсионеры предложенные им договоры купли-продажи подписали сами, поэтому сложно сказать, каков будет судебный вердикт. То есть де-юре все вроде бы честно, не придраться. А вот что произошло де-факто – агрессивный маркетинг или обыкновенный обман, надо будет доказывать в суде.