Финансирует ли канцелярия первого президента главную мечеть Астаны

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в интервью журналистам прокомментировал обсуждаемую в обществе информацию о том, что финансирование главной мечети Астаны будет осуществляться за счет канцелярии первого президента, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: elbasy.kz

«Насколько мне известно, эта мечеть финансируется из местного бюджета Астаны, поэтому вопрос к ним. Из РБ мы не выделяем деньги на содержание местных мечетей», - сказал Жамаубаев отвечая на вопросы журналистов после заседания Мажилиса.

«То есть не канцелярия (первого президента – прим. авт) содержит?», – уточнили журналисты.

«Нет, не канцелярия», – ответил глава Минфина

Напомним, открытие мечети состоялось в Астане в августе прошлого года.