Фото: elbasy.kz
Общество
Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии Главной мечети столицы

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии открытия Главной мечети столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В церемонии открытия также участвовали представители духовенства, общественности, дипломатического корпуса и средств массовой информации.

Выступая перед участниками церемонии, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что сегодняшнее событие имеет важное значение не только для столицы, но и для всего мусульманского мира.

«В марте 2019 года, за день до сложения полномочий главы государства, я заложил камень в основание этой мечети. В Казахстане, как и во всём мире, мечети несут огромное духовное и социальное значение», – сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что мечети играют большую роль в объединении людей, а также созидании мира, добра и идей гуманизма.

«Уверен, что и эта уникальная во многих смыслах мечеть, одна из крупных в Центральной Азии, внесёт свой вклад в укрепление согласия и стабильности в нашем обществе. Новая мечеть искусно сочетает в себе классическую исламскую архитектуру и традиционный казахский стиль. Для её проектирования и возведения привлекались лучшие специалисты и консультанты из разных стран», – сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев назвал ряд особенностей Главной мечети столицы. Среди них – одна из самых больших стен Кибла, на которой написаны 99 имён Аллаха, а также один из самых длинных в мире каллиграфических манускриптов.

«Хочу особо подчеркнуть, что всё это великолепие, вмещающее в себя одновременно 30 тысяч человек, было построено за счёт частных пожертвований и средств инвесторов. Ни один тенге государственных денег не был потрачен в ходе строительства. Я искренне признателен всем людям, причастным к осуществлению этой миссии. Также благодарен сотрудникам «Sembol Construction», которые реализовали этот проект», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Подчеркнув значимость исламских культурных центров в деле просвещения людей, Первый Президент Казахстана также отметил, что новое архитектурное сооружение призвано стать новой туристической достопримечательностью столицы.

«Несомненно, новая мечеть станет туристическим центром для жителей и гостей столицы. При этом, как и любое другое культовое сооружение в нашей стране, она будет открыта для гостей всех вероисповеданий и национальностей. Ведь Казахстан – это территория мира и созидания», – сказал Нурсултан Назарбаев.

 Справочно:

Главный купол мечети имеет диаметр 62 метра и высоту 83 метра. Минареты мечети достигают в высоту 130 метров. Площадь мечети – свыше 68 тысяч квадратных метров. При возведении стены Кибла было использовано 25 млн кристаллов, высота стены – более 22 метров, длина – 100 метров.

Общая площадь ковра в зале Харам – 16,5 тысячи квадратных метров, медальон ковра имеет диаметр 70 метров. Также в главном зале расположена люстра весом в 20 тонн и диаметром 27 метров.

 

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