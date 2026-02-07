Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня почти у всех школьников есть банковская карточка или наличные деньги, которые ему дают родные. Однако не каждый знает, как их сберечь, а еще лучше – приумножить. Его реализует Областная детская библиотека им. Абая совместно с представителями Нацбанка и других финансовых организаций региона. Первый урок уже прошел. На нем ученикам СШ № 48 рассказали о том, как планировать свой бюджет, следить за расходами и разбираться в основах инвестиций.

– Я объяснял детям, что важно не просто тратить карманные деньги на чипсы, хот-доги и газировку, а уметь копить, – рассказывает заместитель директора Карагандинского филиала Национального банка РК Бектурган Бозтериев. – Привел такой пример. В 2015 году iPhone 6S стоил примерно 600 долларов. Тогда на них можно было купить 24 акции компании Apple. Спустя 10 лет эти ценные бумаги оцениваются в 6 000 долларов. То есть ваши вложения выросли бы в 10 раз, тогда как сам телефон обесценился, и его уже давно никто не использует.

Кроме того, представитель Нацбанка провел краткий экскурс в историю создания национальной валюты, показал школьникам коллекционные монеты и старые тиыны образца 1993 года. Дети удивились, узнав, что они были бумажными.

Бектурган Бозтериев затронул и тему телефонного мошенничества, незаконной деятельности дропперов. Он объяснил, что дроппер – это пос­редник между аферистами и их жертвами, который предоставляет доступ к своей банковской карте, чтобы перевести на нее похищенные деньги. В большинстве случаев такие операции проводятся за вознаграждение.

– Практика показывает, что чаще всего мошенники предлагают стать дропперами именно подросткам, – отмечает представитель Нацбанка. – А ребята не знают, что передавать свою банковскую карту посторонним людям нельзя. За это можно попасть под уголовное преследование. За дропперство в нашей стране предусмотрено наказание – серьезный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.

Дополнением к лекции стали книги из фонда библиотеки им. Абая о финансовой грамотности, в числе которых – «Увлекательные и поучительные приключения Тигра на Великом шелковом пути», «Хочу стать банкиром» Галины Шалаевой и «Дети и деньги» Евгении Блискавки.

Отметим, что проводить финансовый ликбез среди молодежи помогают и учителя, преподающие предмет «Глобальные компетенции». Для них Нацбанк при поддержке Министерства просвещения и Центра повышения квалификации «Өрлеу» проводит специальные курсы. В прошлом году их прошли около 300 карагандинских педагогов, в нынешнем слушателей будет не меньше. Занятия для них начались второго февраля.