Общество
Фишинговый сайт – МВД о рекламе заработать на инвестициях в казахстанские банки и нацкомпании
Диасов Ораз
корреспондент

Представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала о ставшим популярным видом мошенничества - о рекламе с предложением заработать за счет инвестиций в банки и нацкомпании, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Шугыла Турлыбек сообщила, что в сети Интернет, в том числе социальных сетях и мессенджерах, активно распространяется реклама различных проектов, вложения в которые якобы приносят многократную прибыль.

«Распространяется информация об инвестициях в казахстанские национальные компании с обещанием высоких доходов. В ходе проверки доменных имен установлено, что данные сайты имеют идентичное содержание и зарегистрированы в США. Проверкой содержимого страницы установлено, что сайт состоит из одной главной страницы, где размещена регистрационная форма, следом - текст об успешном прохождении регистрации и создании личного аккаунта. Имеются основания полагать, что сайт является фишинговым и разработан для сбора персональных данных граждан», - отметила спикер.

По ее словам, для установления владельцев указанных ресурсов направлен соответствующий запрос в Министерство юстиции США.

Всего, по данным МВД, с начала года зарегистрировано 769 фактов мошенничества, связанных с обещанием высоких доходов.

«В 120 случаях мошенники завлекали граждан инвестициями в различные компании, наибольшее количество граждан вложили свои деньги в мошеннические проекты от имени «КазМунайГаз» - 22, Халык банк - 6, остальные - «Енбек инвест», «КазМинерал», «Forex Freedom». С начала года выявлен 121 ресурс, которые внесены в информационную систему «Кибернадзор для блокирования доступа казахстанских пользователей", - озвучила данные Турлыбек.

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