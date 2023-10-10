Fix Price переезжает в Казахстан

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Крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, объявила о решении перенести свое местонахождение из Республики Кипр. Компания планирует сохранить свой организационно-правовой статус, и зарегистрироваться в качестве юрлица на территории МФЦА.

По состоянию на 30 сентября 2023 года сеть Fix Price в Казахстане насчитывает 262 магазина и около 1,6 тыс. сотрудников.

9 ноября Fix Price проведет два внеочередных собрания акционеров и выборы членов совета директоров и иных должностных лиц, которые вступят в силу с даты регистрации группы в РК.

В связи с редомеляцией, компания будет исключена из реестра компаний кипрского регистратора. В соответствии с требованиями кипрского законодательства акционерам Fix Price также будет предложено утвердить индивидуальную отчетность компании за период с 1 января 2023 года до 31 августа 2023 года.

Компания намерена сохранить текущую программу глобальных депозитарных расписок (GDR) и листинг GDR группы на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже после предлагаемой редомициляции.

На 30 июня 2023 года компания управляла 12 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в 8 зарубежных странах. В 2022 году выручка Компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб.