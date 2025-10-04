Тогда в конкурсе приняли участие около 60 молодых учителей со всего Казах­стана. Жаскайрат Наубетов продемонстрировал глубокие знания физики, но главное – умение заинтересовать учеников своим предметом.

– Изначально я принимал участие в областном этапе конкурса, а после, оказавшись в числе победителей, отправился на республиканский этап, – рассказывает Жаскайрат. – Мне удалось занять первое место, что очень ценно.

Наш герой начал свою педагогическую деятельность в 2020 году и уже четвертый год работает в лицее «Білім-Инновация» города Семея. Во время объявленного по стране карантина ему приходилось искать способы сделать онлайн-уроки интересными и познавательными одновременно. Начинающий педагог стал использовать мемы, цитаты из TikTok и предлагал ученикам снимать домашние эксперименты и выкладывать их в Instagram. Этот опыт и подтолкнул его к использованию сторителлинга и персонажей аниме в процессе обучения.

– Когда начал применять комиксы, у учащихся вырос интерес к физике, и они стали с энтузиазмом изучать мой предмет, – пояснил Жаскайрат. – Сейчас молодое поколение проводит много времени со смартфоном, поэтому этот метод можно назвать рацио­нальным, ведь дети стали тратить время на телефон эффективнее, с пользой. А еще комиксы развивают у ребенка мышление, творческие навыки и умение рисовать.

Жаскайрат предлагает учащимся 7-х и 9-х классов создавать комиксы на такие темы, как «Плотность», «Законы Ньютона» и «Закон Архимеда», а это делает физику не только понятной, но и увлекательной.

– Нельзя однозначно утверждать, что традиционные методы не работают вовсе. Но они подходят не всем. Если раньше класс воспринимался как единое целое, то сегодня к каждому учащемуся нужен свой подход. Учитель должен уметь подстраиваться и быть гибким, – подчеркивает Жаскайрат Наубетов.

Сейчас молодой человек работает над выпуском собственной учебной комикс-книги по физике для 7-го класса совместно с одним из издательств. Учитель признался, что хотел бы, чтобы разработанные им комиксы были включены даже в школьную программу по физике. А что? Цель вполне амбициозная и реализуемая. Жаль только, что Жаскайрат решил оставить Семей и будет продолжать свою деятельность в Алматы. Впрочем, теперь повезет с учителем кому-то из алматинских школьников.