Физика интересней с комиксами
133
Азамат Букетов, г. Семей
Имя учителя лицея «Білім-Инновация» города Семея Жаскайрата Наубетова стало известным в 2023 году. Тогда он стал победителем VI республиканского конкурса «Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз» («Новой школе – креативный учитель»), проходившего в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен». Молодой педагог покорил жюри не только эссе и презентацией опыта, но и новаторским подходом к преподаванию с использованием комиксов и современных технологий.