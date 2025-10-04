Физика интересней с комиксами

Образование
133
Азамат Букетов, г. Семей

Имя учителя лицея «Білім-Инновация» города Семея Жаскайрата Наубетова стало известным в 2023 году. Тогда он стал победителем VI рес­публиканского конкурса «Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз» («Новой школе – креа­тивный учитель»), проходившего в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен». Молодой педагог покорил жюри не только эссе и презентацией опыта, но и новаторским подходом к преподаванию с использованием комиксов и современных технологий.

Тогда в конкурсе приняли участие около 60 молодых учителей со всего Казах­стана. Жаскайрат Наубетов продемонстрировал глубокие знания физики, но главное – умение заинтересовать учеников своим предметом.

– Изначально я принимал участие в областном этапе конкурса, а после, оказавшись в числе победителей, отправился на республиканский этап, – рассказывает Жаскайрат. – Мне удалось занять первое место, что очень ценно.

Наш герой начал свою педагогическую деятельность в 2020 году и уже четвертый год работает в лицее «Білім-Инновация» города Семея. Во время объявленного по стране карантина ему приходилось искать способы сделать онлайн-уроки интересными и познавательными одновременно. Начинающий педагог стал использовать мемы, цитаты из TikTok и предлагал ученикам снимать домашние эксперименты и выкладывать их в Instagram. Этот опыт и подтолкнул его к использованию сторителлинга и персонажей аниме в процессе обучения.

– Когда начал применять комиксы, у учащихся вырос интерес к физике, и они стали с энтузиазмом изучать мой предмет, – пояснил Жаскайрат. – Сейчас молодое поколение проводит много времени со смартфоном, поэтому этот метод можно назвать рацио­нальным, ведь дети стали тратить время на телефон эффективнее, с пользой. А еще комиксы развивают у ребенка мышление, творческие навыки и умение рисовать.

Жаскайрат предлагает учащимся 7-х и 9-х классов создавать комиксы на такие темы, как «Плотность», «Законы Ньютона» и «Закон Архимеда», а это делает физику не только понятной, но и увлекательной.

– Нельзя однозначно утверждать, что традиционные методы не работают вовсе. Но они подходят не всем. Если раньше класс воспринимался как единое целое, то сегодня к каждому учащемуся нужен свой подход. Учитель должен уметь подстраиваться и быть гибким, – подчеркивает Жаскайрат Наубетов.

Сейчас молодой человек работает над выпуском собственной учебной комикс-книги по физике для 7-го класса совместно с одним из издательств. Учитель признался, что хотел бы, чтобы разработанные им комиксы были включены даже в школьную программу по физике. А что? Цель вполне амбициозная и реализуемая. Жаль только, что Жаскайрат решил оставить Семей и будет продолжать свою деятельность в Алматы. Впрочем, теперь повезет с учителем кому-то из алматинских школьников.

#Образование #педагог #учитель #призвание #день учителя

Популярное

Все
В Конаеве открыли селфи-зону
Изучая страницы древних книг
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Бабушка? Нет, чемпионка!
Цифровой кодекс Казахстана – шаг в будущее
Формула счастья Сергея Арапова
Созидая цифровое будущее страны
Завтра – День учителя
Годы труда, надежды и побед
Айналайын, Мбаппе!
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Пусть ученик поверит в себя!
Физика интересней с комиксами
Сфера особого значения
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
В центре внимания – Строительный кодекс
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Продукты стали дешевле
Чем может гордиться Темиртау?
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
IT и промышленность: проверка на совместимость
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Новая эра в истории казахского языка
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»

Читайте также

Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены го…
Пусть ученик поверит в себя!
Сфера особого значения
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]