Фольклорных дел мастер

Наследие
13
Зарина Москау
специальный корреспондент

В Астане состоялась Международная научно-практическая конференция «Фольклористика и литературоведение: актуальные проблемы и новые парадигмы», посвященная 85-летию со дня рождения выдающегося фольклориста, лауреа­та Государст­венной премии, академика, общественного деятеля Сеита Аскаровича Каскабасова. Основная цель мероприятия – изучение научного пути выдающегося ученого, популяризация его достижений и обсуждение актуальных проблем в области фольклористики и литературоведения.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перед началом работы конференции были зачитаны телеграммы от председателя Мажилиса Парламента Ерлана Кошанова, государственного советника Ерлана Карина, министра культуры и информации Аиды Балаевой, акима области Абай Берика Уали, ректоров вузов из разных регио­нов страны.

С приветственным словом выступил депутат Сената академик Дархан Кыдырали.

– Масштабность личности Сеита Каскабасова проявляется все ярче и не тускнеет от времени. Он был одним из видных представителей ученого мира, посвятивших свою жизнь служению на культурном фронте. На заре своего трудового пути он получил благословение от Мухтара Ауэзова, был ученым мирового масштаба, его научные труды являются большой ценностью не только для нас, но и всего тюркского мира. А его 10-томный сборник и вовсе уникальный труд, аналога которому среди тюркских народов нет, – отметил Дархан Кыдырали.

Известный ученый, генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы в своем выступлении поделился некоторыми из главных постулатов выдающего ученого:

– Сеит Каскабасов прошел большой и непростой путь от рядового сотрудника до именитого ученого. Он трудился со студенческих лет, имел свое мнение по всем вопросам и оставил после себя богатое наследие. Он всегда говорил, что трогать старые тексты нельзя, подчеркивая, что «даже пыль от них естественна и нужна», и рекомендовал не изменять ничего в рукописях, публиковать как есть, – отметил Д. Камзабекулы

На пленарном заседании с докладами выступили лауреат Государственной премии РК, доктор филологических наук, профессор Сауытбек Абдрахманов; академики НАН РК Кенжехан Матыжанов, Бауыржан Омаров, Дихан Камзабекулы, Каримбек Курманалиев, а также другие ведущие ученые из Турции, России и Казахстана.

Работа конференции продолжилась в секционных заседаниях, где ученые проанализировали значение научных трудов С. Каскабасова для современной фольклористики, филологии и системы гуманитарного образования, а также обсудили актуальность его идей о духовных и культурных ценностях.

