Фольклорных дел мастер
В Астане состоялась Международная научно-практическая конференция «Фольклористика и литературоведение: актуальные проблемы и новые парадигмы», посвященная 85-летию со дня рождения выдающегося фольклориста, лауреата Государственной премии, академика, общественного деятеля Сеита Аскаровича Каскабасова. Основная цель мероприятия – изучение научного пути выдающегося ученого, популяризация его достижений и обсуждение актуальных проблем в области фольклористики и литературоведения.